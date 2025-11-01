Adamant oggi a Roma. Trasferta proibitiva in casa della Virtus

E’ una trasferta sulla carta ai limiti del proibitivo quella che attende oggi pomeriggio (ore 18) l’Adamant, in campo al Pala Tiziano contro la corazzata Virtus Roma. La formazione capitolina in quanto a nomi è forse la più completa del girone, e fin qui ha vinto sette partite sulle otto disputate, perdendo solamente a San Severo. Un organico profondo e talentuoso, si diceva, sia nel reparto lunghi che in quello degli esterni: il più prolifico a livello di punti è il lungo Leonardo Battistini, che ne segna poco più di 15 in 25 minuti di utilizzo, seguito a ruota dal playmaker Yancarlos Rodriguez a quota 14.

In doppia cifra va anche l’altro regista Marco Barattini, ma a snocciolare i nomi si comprende quanto l’obiettivo della Virtus sia la promozione: dall’ala Gianmarco Leggio al centro Giovanni Lenti, fino allo straniero Ivan Majcunic e all’ex centese Daniele Toscano. Profili di assoluto livello per la categoria, alcuni spendibili anche al piano di sopra. Ferrara ci arriva senza particolari pressioni, forte delle due vittorie consecutive conquistate nei due scontri salvezza con Pesaro e Casoria, e approccerà alla sfida con serenità e il desiderio di fare uno sgambetto alla prima della classe.

Contro Casoria i biancazzurri hanno dominato dal secondo quarto in poi contro una diretta concorrente, segno che la squadra è già ben amalgamata ed in questo momento ha un qualcosa in più rispetto a chi si giocherà il mantenimento della categoria. Pensare a uno "scherzetto" di Halloween al cospetto della Virtus Roma è complicato, ma Ferrara ci vuole provare ben consapevole di avere qualche arma per far male agli avversari, anche se ci sarà bisogno di una prestazione perfetta da parte di tutti per tornare dalla Capitale con altri due punti in saccoccia.

Terminato questo tour de force, che l’ha vista in campo tre volte nel giro di sette giorni, l’Adamant potrà usufruire di qualche giorno di relax all’inizio della prossima settimana, visto che dovrà scontare il turno di riposo.

I biancazzurri torneranno poi in campo mercoledì 12 novembre a Cerreto d’Esi contro Fabriano, compagine in difficoltà reduce da appena un successo in sette partite, e nella quale milita l’ex Riccardo Romondia.

Jacopo Cavallini