Adamant: oltre 500 biglietti venduti per l'esordio playoff alla Bondi Arena

Procede spedita la prevendita dei biglietti per l’esordio playoff dell’Adamant, fissato per domani pomeriggio (ore 18) alla Bondi Arena contro Oderzo. A ieri sera, tra biglietti staccati, tagliandi riservati agli sponsor e atleti dei settori giovanili della provincia, risultavano essere già oltre 500 i posti occupati sugli spalti del palasport cittadino per la gara di domani. I botteghini della Bondi Arena saranno aperti anche stamattina dalle 10 alle 12, così come sarà possibile acquistare il proprio biglietto online sul sito www.etes.it, mentre domani la biglietteria aprirà alle 16.30, un’ora e mezza prima della palla a due.

La società sta consigliando agli appassionati biancazzurri di comprare il biglietto in prevendita o, in alternativa, di presentarsi in anticipo domani pomeriggio per evitare fastidiose code all’ingresso, vista la notevole affluenza prevista.

La sensazione, infatti, è che si supereranno ampiamente le mille presenze, e che l’Adamant sarà seguita dalla solita imponente cornice di pubblico per una quarta serie, un fattore in più per questi playoff, si spera da qui fino alla finale promozione di giugno.

Già lo scorso anno, nelle tre gare casalinghe disputate durante la post season, il palasport registrò un picco di presenze, in particolare in gara 2 di semifinale contro Fidenza, e quest’anno sarà lo stesso, a maggior ragione visto l’entusiasmo respirato in questi giorni conseguente alla bella vittoria contro Iseo con cui Ferrara ha chiuso i play-in. Il secondo posto conquistato dai biancazzurri, nonostante qualche rimpianto per una prima casella sfuggita che sembrava alla portata, fa stare abbastanza sereni, anche perché l’accoppiamento nel primo turno contro Oderzo è sulla carta favorevole alla truppa di Benedetto.

Il vero ostacolo, se i favori del pronostico verranno rispettati, sarà in semifinale, quando l’Adamant dovrebbe incrociare la temibilissima Sangiorgese, formazione più quotata per la promozione assieme alla stessa Ferrara e a Pordenone, ma sempre col vantaggio campo per i ragazzi di Benedetto.

I playoff, però, possono sempre riservare sorprese, e in tal senso Drigo e compagni dovranno essere bravi ad allentare la fisiologica tensione che si sentirà domani a ridosso della palla a due.

Il countdown è ormai agli sgoccioli, l’Adamant sta entrando nel mese decisivo della sua stagione, e lo fa con l’immancabile supporto dei propri tifosi e con tanta voglia di vincere.

Jacopo Cavallini