"Adamant, ora siamo solidi"

Sfatato il tabù Bondi Arena, ma soprattutto colto un altro successo contro una diretta concorrente per la salvezza, alla vigilia di una sfida – quella di domani a Roma – da approcciare senza grossi pensieri, consapevoli di avere poco o nulla da perdere. Coach Benedetto può essere soddisfatto dopo il quinto sigillo della sua Adamant in campionato contro Casoria: "E’ stata una buona gara, diventa importante per noi acquisire punti per cercare di arrivare alla salvezza il prima possibile, vincere e farlo con 16 lunghezze di scarto ci fa comodo.

Tutti i giocatori che abbiamo ruotato sono stati bravi, diligenti ed attenti nel mettere sul campo quello che avevamo preparato: in ogni partita troviamo dei protagonisti differenti, a dimostrazione che questa è una squadra capace di giocare bene in diversi modi.

Abbiamo trovato un minimo di equilibrio, c’è grande applicazione dei ragazzi, che non hanno invidie e stanno bene assieme".

Il pensiero di Benedetto, a distanza di qualche settimana dall’improvvisa scomparsa, va ad Andrea Pulidori: "Ora che è passato un po’ di tempo, il mio pensiero va ad Andrea, che questa squadra l’ha costruita. Sono sicuro che sarebbe orgoglioso di come stiamo giocando". "Stiamo diventando una squadra solida – prosegue il tecnico reggino –, abbiamo sbagliato solo la partita con Imola, giocando le altre con grande attenzione e concentrazione.

Ed è quello che faremo anche domani a Roma, senza pressioni particolari: sono loro che vogliono vincere il campionato, noi ci godiamo questo momento positivo ben sapendo che dietro l’angolo potranno esserci delle sorprese, tenendo quindi sempre la barra dritta.

Questo gruppo ha piacere a lavorare in palestra, andremo a Roma per provare a battere una corazzata: sarebbe un bel colpo per noi, ci giocheremo tutte le carte a nostra disposizione".

L’Adamant partirà nel primo pomeriggio alla volta della Capitale, dove domani alle 18 scenderà in campo nell’ultima gara di questo tour de force iniziale: dopodiché per i biancazzurri qualche giorno di relax in virtù del turno di riposo che si sconterà il prossimo fine settimana, prima del ritorno in campo mercoledì 12 novembre sul campo di Fabriano.

Jacopo Cavallini