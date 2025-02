Adamant, preso Casagrande. L’innesto che alza il livello

L’Adamant ha finalmente il suo nuovo innesto. Dopo un lungo inseguimento è fatta per Giulio Casagrande, ala classe 1993 in arrivo dalla Dinamo Gorizia, dove stava viaggiando a 18 punti di media a gara con l’exploit dei 27 segnati nell’ultima gara della stagione regolare a San Bonifacio, valsa l’approdo nei Play-In Gold per i friulani. Casagrande sbarcherà domani a Ferrara, e esordirà nella sfida di domenica alla Bondi Arena contro Mantova, la prima dei play-in per gli estensi, che affrontano un’altra nobile decaduta dalla A2. Il profilo dell’ex giocatore di Jesi e Faenza è da sempre gradito all’entourage biancazzurro, che già la scorsa estate lo cercò prima di andare su altre strade: dopo l’infortunio di Turini, però, l’Adamant ha bisogno di affrontare l’ultima fase della stagione con un "3" dalla buona mano al tiro e prestante fisicamente, identikit che porta proprio a Casagrande, che nelle prossime ore sarà quindi un nuovo giocatore di Ferrara. Si alternerà nello spot di ala piccola assieme a Solaroli (uscito malconcio dall’amichevole con Ozzano, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione) e all’occorrenza potrà giostrare anche da "4", portando così ulteriori soluzioni all’attacco biancazzurro.

La società del patron Maiarelli mette così di nuovo mano al portafoglio per rinforzare la squadra e candidarsi ad un ruolo da protagonista in questi play-in e soprattutto ai playoff, quando si deciderà la promozione in B Nazionale. L’arrivo di Casagrande sposta tanto, Ferrara ha il giocatore che cercava ed anche il ragazzo appare assai motivato per cominciare la sua nuova esperienza agli ordini di coach Benedetto. Da domani Drigo e soci ritorneranno in palestra per preparare l’esordio nei play-in di domenica 16, con un Casagrande in più nel motore.

j.c.