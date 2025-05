Adamant pronta per la semifinale: sfida decisiva contro Oderzo nei playoff

Chiudere i conti e tuffarsi sulla semifinale, al via domenica 18 maggio. L’Adamant deve vincere a Oderzo (ore 19.30) per mettere la parola fine alla serie dei quarti playoff e cominciare a focalizzarsi sul secondo gradino, meritandosi al contempo un fine settimana di riposo che potrebbe fare comodo in ottica futura. I biancazzurri, dopo il +40 di domenica alla Bondi Arena, hanno dimostrato di essere nettamente superiori rispetto agli avversari, che però vorranno fare bella figura in quella che – a meno di clamorosi e non auspicabili ribaltoni – sarà l’ultima gara stagionale davanti al pubblico amico. Anche Ferrara sarà seguita dal solito folto manipolo di supporters, che nonostante l’orario non proprio comodo si stanno organizzando per seguire la truppa di Benedetto nella trasferta che potrebbe valere l’accesso alla semifinale.

Oltre alle chiavi tecniche e tattiche, fondamentale sarà l’aspetto mentale, perché l’Adamant si è già dimostrata di un altro livello rispetto ad Oderzo, ma non deve commettere l’errore di pensare di essere già passata: ci sono quaranta minuti da giocare e da approcciare al meglio, per evitare di complicarsi le cose e di affrontare subito una gara da "dentro o fuori" al primo turno.

Sugli altri campi, anche le altre tre favorite avranno la possibilità di chiudere i giochi fuori casa: Pordenone sarà di scena ad Iseo, la Sangiorgese a Mantova (a porte chiuse vista la squalifica del campo) e Monfalcone a Gardone in quella che si preannuncia una sfida comunque equilibrata. Ferrara, che in semifinale affronterebbe la vincente di Sangiorgese-Mantova, vuole sbrigarsi e mettersi dietro il primo scalino, per risparmiare energie e aumentare la consapevolezza nei propri mezzi.

Nel frattempo, mentre sul campo la squadra di Benedetto si gioca traguardi importantissimi, la società continua a farsi notare per alcune iniziative extra campo: domani sera, al Castello di Fossadalbero, Ferrara Basket darà conto dei primi due anni di attività davanti a sponsor, istituzioni ed autorità. Un progetto virtuoso e sostenibile, con tanta attenzione ai più giovani: a Fossadalbero è prevista la presenza di alcuni ospiti d’onore, su tutti il presidente Fip Gianni Petrucci e il segretario generale Lnp Massimo Faraoni. Che personalità così importanti si scomodino per una società di quarta serie, la dice lunga sul grande lavoro svolto dalla società fuori dal parquet: e chissà che questo non sia un buon auspicio in chiave prossima stagione.

Jacopo Cavallini