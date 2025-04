Adamant pronta per l'esordio playoff contro Calorflex Oderzo alla Bondi Arena

Sale l’attesa per l’esordio playoff dell’Adamant, che domenica alla Bondi Arena inizierà il suo percorso nella post season affrontando in gara 1 dei quarti la Calorflex Oderzo.

Seconda contro settima, una serie che sulla carta sembra chiusa, ma attenzione alla pressione che sarà tutta sulle spalle dei biancazzurri, che dovranno iniziare bene davanti al proprio pubblico. Chi appare in crescita, sotto tutti i punti di vista, è Roberto Chessari, tra i migliori nella gara con Iseo e finalmente valida alternativa a Ballabio in cabina di regia: "Penso che si inizi a vedere, sul piano fisico sto meglio e il ginocchio mi crea meno problemi rispetto a qualche settimana fa – le sue parole –, sto riuscendo a dare qualcosa in più ma sono convinto di poter progredire ancora nel periodo dei playoff.

Sappiamo benissimo qual è l’obiettivo, non ci siamo mai nascosti e la vittoria con Iseo ci ha dato fiducia, spero che riusciremo a completare il lavoro per cui tutti siamo arrivati qui a Ferrara.

Sentiamo il supporto e la spinta della nostra gente, l’ultima prestazione ci ha dato consapevolezza e morale: a prescindere da chi ci troveremo davanti, dipenderà da noi".

L’Adamant è arrivata al punto decisivo della sua stagione, il momento atteso sin dallo scorso agosto, quando il gruppo di Benedetto ha cominciato ad allenarsi assieme.

Ieri pomeriggio alla Bondi Arena è partita la vendita dei biglietti per gara 1, con la prelazione riservata agli abbonati che proseguirà pure nella giornata di oggi. Da domani aprirà invece la vendita libera, online sul sito www.etes.it, e venerdì e sabato anche in presenza ai botteghini del palasport.

I supporters estensi, sempre presenti in gran numero sugli spalti, sono chiamati ad uno sforzo in più e d’ora in avanti ci si attendono davvero cornici di pubblico importanti, per spingere Ferrara alla tanto ambita promozione in B Nazionale.

