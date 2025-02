Adamant, questo è il volto per i playoff. Benedetto: "Vedo più attenzione da tutti"

"Bravi tutti, abbiamo interpretato la partita nel modo corretto sin dal primo possesso". Gongola coach Giovanni Benedetto, e non può essere altrimenti dopo l’ottavo successo consecutivo della sua Adamant, dominante anche a Soresina sul campo della malcapitata Pizzighettone. Le assenze di Ballabio e Chessari non hanno scalfito la forza d’animo della truppa biancazzurra, ancora una volta impeccabile sul piano dell’atteggiamento e di quanto mostrato in ambo i lati del campo. "Non dico che ormai mi ci sono abituato, ma nell’ultimo periodo stiamo giocando veramente bene, nonostante l’assenza di elementi importanti soprattutto nel playmaking: ad inizio di stagione era stata una situazione che avevamo pagato molto, ora invece la subiamo meno. Stiamo inserendo Casagrande nei nostri meccanismi, sta diventando per noi un giocatore importante: tutti quelli che sono entrati in campo ci hanno dato qualcosa e hanno commesso pochissimi errori. Durante la stagione abbiamo avuto tantissimi problemi di natura fisica, ma ora siamo tornati quelli di inizio campionato: giochiamo con fluidità in attacco e in difesa siamo molto aggressivi. Il merito va ai ragazzi, che nonostante le difficoltà non si sono mai demoralizzati, e in campo condividono tutti i momenti delle partite: questo gruppo è davvero unito, ci si aiuta a vicenda e la volontà è quella di arrivare ad aprire quel cassetto a fine stagione, tutti insieme".

Il riferimento ovviamente va alla promozione in B Nazionale, sfumata a pochi metri dal finale lo scorso anno, ed ora vero obiettivo di Drigo e soci: "Stanno nascendo i presupposti giusti, lavoriamo bene in settimana – analizza Benedetto –, facciamo tanta fatica e i frutti del lavoro quotidiano si vedono alla domenica. Adesso è iniziato il vero campionato, ogni canestro conta, la palla scotta e noi siamo riusciti a rodarci bene nella prima fase per arrivare pronti a queste partite. Quando si arriva a giocare le gare che contano i giocatori devono tirare fuori la personalità e il carattere e i nostri lo stanno facendo, mi auguro che questo atteggiamento continui per un lungo periodo. L’inciampo è sempre dietro l’angolo, ma oggi c’è un’attenzione alle piccole cose che mi fa ben sperare per il futuro". Domenica prossima arriva Gardone, tosto avversario lo scorso anno ai quarti playoff: la "prova del nove" a tutti gli effetti, con l’Adamant che vorrà centrare appunto la nona vittoria di fila.

Jacopo Cavallini