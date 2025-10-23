"Adamant, questo gruppo crescerà tanto". Renzi: "Peccato per Imola, ci rifaremo subito"

E’ stato l’acquisto più importante del mercato estivo dell’Adamant, fortemente voluto da coach Benedetto, e in questo avvio di stagione si sta già rivelando come il top scorer della formazione estense, forse il giocatore più cercato dai compagni. Andrea Renzi non ha bisogno di presentazioni, la sua è una carriera di altissimo livello tra A2 e un assaggio di A1, e a 37 anni vuole recitare un ruolo da protagonista anche a Ferrara, dove l’obiettivo principale rimane la salvezza in B Nazionale. Il centro genovese è stato il più positivo nella brutta sconfitta dell’Adamant contro l’Andrea Costa Imola, e conta di incrementare la qualità delle sue prestazioni nelle prossime due uscite contro Loreto Pesaro e Casoria.

Andrea, come giudica questo avvio di stagione? "L’intensità che mettiamo durante gli allenamenti in settimana si vede poi la domenica, l’atteggiamento è sempre quello giusto in palestra e la voglia di stare ad alto livello c’è. Peccato per la brutta sconfitta con Imola…".

Che spiegazione si è dato ad un’involuzione di quel tipo rispetto alle altre gare giocate? "Speriamo sia solo un incidente di percorso, siamo dispiaciuti perché non ci aspettavamo un risultato così, soprattutto per le persone che ci vengono a vedere".

Ora diventa fondamentale ripartire nelle prossime due gare… "Assolutamente sì, dobbiamo rifarci già sabato contro Pesaro e poi mercoledì prossimo con Casoria. Sono due avversarie nella lotta per la salvezza, è importante che torniamo a macinare il nostro gioco come abbiamo fatto nelle prime cinque partite. A prescindere dal fatto che si sia vinto o si sia perso, escludendo quella di domenica abbiamo sempre fatto delle ottime gare".

Come si sta trovando a Ferrara? "Molto bene, parlo anche per mia moglie, siamo contenti del posto e della sistemazione".

E il rapporto col coach e i suoi compagni di squadra? "Sono tutti ragazzi più giovani di me, assieme al coach stiamo cercando di farli crescere giorno dopo giorno. Con Giovanni credo si sia creato un bel rapporto, siamo due persone molto schiette e sincere, ci stiamo trovando bene l’uno con l’altro. Sono convinto che questo sia un gruppo con notevoli margini di miglioramento, ci sarà una crescita costante nell’arco della stagione".

j.c.