"Adamant, sconfitta che insegna». "Con Roma serviva la gara perfetta. Ma il gruppo è giovane e crescerà»

L’Adamant ci ha provato, ha tenuto testa per tre quarti alla corazzata Virtus Roma, ma un break di 3-15 in avvio di ultimo quarto l’ha condannata alla sconfitta in quel del Pala Tiziano. Ferrara si è fatta sfuggire la partita nel momento in cui in campo c’era il secondo quintetto, meno produttivo rispetto al solito e apparso in difficoltà al cospetto della forza dei padroni di casa. Coach Benedetto può essere però soddisfatto di quanto i suoi hanno messo sul parquet di gioco: "Abbiamo fatto bene per trenta minuti poi ci siamo un po’ intestarditi in conclusioni affrettate – l’analisi del tecnico reggino –, contro squadre così attrezzate poi alcune scelte discutibili le paghi. Quando acceleriamo un po’ troppo poi perdiamo la bussola sia offensivamente che difensivamente, brava Roma ad approfittarne: dovevamo fare la partita perfetta, ci siamo riusciti in parte per tre quarti, poi purtroppo nell’ultimo quarto siamo andati in bambola e la Virtus ha preso un vantaggio consistente. Nel finale comunque abbiamo cercato di ridurre il passivo, la squadra deve capire che per lottare per la salvezza deve restare concentrata per 40 minuti e non si può permettere di finire di giocare prima del tempo. Ci prendiamo questa sconfitta come un insegnamento e mi auguro che possa servirci per il prosieguo del campionato, perché mercoledì prossimo saremo impegnati a Fabriano contro una diretta concorrente". Rimane, in ogni caso, la soddisfazione per essersela giocata alla pari per trenta minuti su un campo complicatissimo: "La squadra si allena bene e continua a darmi soddisfazioni – spiega Benedetto –, sicuramente abbiamo ancora delle piccole cose da sistemare: il gruppo è estremamente giovane, ci sono giocatori poco esperti della categoria, alcuni addirittura debuttanti, dobbiamo imparare giorno dopo giorno ed acquisire esperienza. E’ normale che ogni tanto qualche piccolo passaggio a vuoto possa avvenire, ci auguriamo che vengano limitati sempre di più col passare delle partite". Ora la sosta e quattro gare con Fabriano, Nocera, Piombino e Quarrata, in lotta per la salvezza.

j.c.