Adamant, sfida decisiva contro Sangiorgese per il secondo posto

"Siamo tornati da Gardone con grande rammarico, ora affrontiamo una partita decisiva". Il capitano dell’Adamant Mathias Drigo analizza il momento della squadra a tre giornate dal termine dei play-in e alla vigilia della gara di sabato sera (ore 21) contro la Sangiorgese, fondamentale per difendere quel secondo posto che ora come ora sembra essere l’obiettivo più realistico per i biancazzurri. "Purtroppo è arrivato il terzo ko di questa seconda fase, tutti e tre in trasferta – le parole di Drigo –, abbiamo sofferto la loro fisicità e le loro mani addosso, nel finale non ci sono entrati dei tiri aperti ma in generale non siamo stati fluidi in attacco come volevamo. Qualche disattenzione in difesa negli ultimi possessi ci ha punito, bravi loro a segnare dei canestri importanti: noi ne usciamo con grande rammarico perché sapevamo che era un’opportunità ghiotta per agganciare il primo posto, che ora si fa invece molto più complicato". Sabato sera alla Bondi Arena scenderà la Sangiorgese, sicuramente la squadra più in forma del momento, reduce da sei vittorie di fila e capace di agganciare proprio l’Adamant al secondo posto a quota 26 punti. "E’ una partita decisiva, c’è poco da girarci intorno – spiega Drigo –, dobbiamo dare una risposta soprattutto a noi stessi, dopo una sconfitta ci siamo sempre rialzati. Vogliamo conservare quantomeno il secondo posto, dando un occhio alle altre".

j.c.