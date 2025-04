Adamant sfida Gardone Val Trompia: Ferrara punta ai playoff senza Santiago

"E’ una partita importantissima, giochiamo contro una squadra ben allenata che già lo scorso anno ci diede del filo da torcere". L’Adamant cerca continuità in quel di Gardone Val Trompia, in un turno che potrebbe cambiare in parte la classifica, soprattutto ai piani alti, con il big match Sangiorgese-Pordenone che promette scintille. Ferrara ha la chance per approfittarne, e culla l’aggancio in classifica ai friulani: "Gardone è una squadra che può contare su due o tre elementi di valore – l’analisi di coach Benedetto –, quest’anno forse hanno fatto meno bene rispetto allo scorso perché hanno avuto diversi infortuni, ma restano una squadra ostica da affrontare. Andiamo su un campo difficile, molto diverso dal nostro, anche quello inciderà sulla partita che andremo a disputare: dobbiamo pensare al nostro percorso, che ci deve portare ai playoff nella miglior condizione possibile. Questo è un gradino importante, sappiamo che ci sarà da soffrire, ma ci siamo preparati bene". L’Adamant sarà senza il suo straniero Santiago, ancora alle prese con una lesione muscolare alla parete addominale: "E’ normale nell’arco di una stagione avere dei problemi, noi forse ne abbiamo avuti un po’ troppi, ma tutto questo ci ha anche rafforzato a livello caratteriale. Ramiro non sarà della partita, in ogni caso dovremo giocarcela alla pari anche senza di lui".

Dall’altra parte chi sicuramente non scenderà in campo è Motta, mentre restano dei dubbi su Davico, che però potrebbe farcela: "Gardone è una squadra che ha una forte identità locale – spiega l’assistente Marco Castaldi –, la loro palestra si riempie nelle partite casalinghe e dà una grossa spinta. Non dobbiamo pensare alla partita dell’andata, che abbiamo indirizzato da subito, saranno quaranta minuti diversi: hanno recuperato il lungo Grani, che in area è un fattore, dovremo essere pronti ad una battaglia che sarà ancora più ostica visto che giocheremo in casa loro".

IL TURNO: Social Osa-Monfalcone, Pizzighettone-Padova, Iseo-Gorizia, Sangiorgese-Pordenone, Gardonese-Ferrara, Mantova-Oderzo.

CLASSIFICA: Pordenone 28; Ferrara, Monfalcone 26; Sangiorgese 24; Iseo 20; Mantova 18; Oderzo 16; Pizzighettone, Gardone 14; Social Osa 12; Gorizia 10; Padova 8.

Jacopo Cavallini