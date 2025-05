Adamant sfida Pordenone nella finale playoff per la promozione in Serie B Nazionale

Sarà Pordenone, come da pronostico, l’avversaria dell’Adamant nella finale playoff che partirà domenica prossima e decreterà la squadra promossa in Serie B Nazionale. La squadra di coach Milli, che ha chiuso al primo posto la stagione regolare, ha battuto nella decisiva gara 3 Monfalcone col punteggio di 63-54, guadagnandosi così l’accesso all’ultimo atto dove incrocerà, appunto, Ferrara.

La sfida più attesa e forse più stimolante per gli uomini di Benedetto, contro l’unica formazione capace di batterli due volte su due in campionato, con il finale della gara della Bondi Arena, a dicembre, che ancora riecheggia se si pensa che l’Adamant era avanti di sei a 40’ dalla fine ed ha perso poi di uno, di fatto regalando così anche il primato in classifica e il vantaggio campo nella finale che inizia domenica.

Storia del passato, però, perché Drigo e compagni hanno il destino nelle loro mani, e il doppio 2-0 con cui hanno raggiunto la finale, eliminando Oderzo e Sangiorgese, può far solo che ben sperare in vista dell’incrocio decisivo contro i friulani: Ferrara avrà sei giorni di tempo per prepararsi a gara 1, che si giocherà domenica 1 giugno alle 18 al Pala Crisafulli di Pordenone, con gara 2 fissata per mercoledì 4 giugno alla Bondi Arena (ore 20.30 o 21) e l’eventuale gara 3 domenica 8 giugno di nuovo alle 18 in casa dei friulani. Servirà necessariamente un colpo esterno per ambire al salto di categoria, ma in questa post season l’Adamant ha già ampiamente dimostrato di aver ritrovato compattezza e solidità anche fuori casa, e proprio per questo nell’ambiente biancazzurro la convinzione di potercela fare è tanta.

Sarà una serie per cuori forti, con un grande pubblico sugli spalti – entrambe le squadre sono seguite da più di mille persone al palazzetto –, e forse quella più logica, tra le compagini che hanno chiuso al primo e al secondo posto nei play-in. I supporters estensi si stanno già organizzando per recarsi in massa a Pordenone, in una gara 1 che sarà già decisiva, perché in caso di vittoria l’Adamant avrebbe poi il match point promozione in casa propria: servirà un’impresa, ma la squadra vista in questi playoff ha le qualità per far bene con tutti e non temere nessuno. Neppure chi l’ha battuta due volte in campionato.

j.c.