Adamant sfida Sangiorgese al Pala Bertelli per la finale playoff

A San Giorgio su Legnano (ore 20.30) per chiudere i conti e fare un altro passo verso la promozione. L’Adamant sa benissimo che non sarà facile espugnare il Pala Bertelli, ma questa sera – dopo il successo di gara 1 – ha la possibilità di sfruttare il primo match point e approdare in finale. In terra milanese ci si aspetta una bolgia, perché il popolo della Sangiorgese riempirà il proprio impianto per spingere i padroni di casa al pareggio, ma anche l’Adamant sarà seguita come sempre da un folto manipolo di tifosi che sognano l’approdo all’ultimo atto dei playoff. Dopo lo spavento di domenica sera, Willis Tio ha pienamente recuperato dall’incidente degli ultimi secondi di gara, e fra poche sarà regolarmente a disposizione di coach Benedetto, che potrà contare così sull’organico al completo per inseguire il colpaccio e chiudere la serie con un altro 2-0.

Dall’altra parte, però, la Sangiorgese partirà consapevole di avere le armi per far male a Ferrara, che nel secondo tempo di gara 1 ha sofferto enormemente la zona della truppa di Di Gregorio, dilapidando un vantaggio di venticinque punti e rischiando la beffa nel finale di gara; il tempo è stato poco per mettere in atto correttivi dal punto di vista tecnico e tattico, tanto passerà dall’approccio alla gara delle due squadre. L’Adamant dovrà reggere al possibile avvio a spron battuto della "Sangio" e mettere pressione nei restanti minuti, coi suoi tiratori ma soprattutto dentro l’area, perché è lì – con l’energia e la fisicità dei lunghi – che si decideranno le sorti della gara. Dall’altro lato del tabellone, anche Pordenone ha la chance per chiudere i conti sul campo di Monfalcone, dopo la complicata vittoria in gara 1 (63-59); stasera, quindi, potrebbero esserci già i nomi delle due finaliste, ma la certezza è che sia Sangiorgese che Monfalcone le proveranno tutte per allungare le rispettive serie alla "bella" di domenica.

Ferrara non dovrà cadere nelle provocazioni dei padroni di casa, mantenere la calma il più possibile e ripartire dai primi venti minuti di gara 1, dove oggettivamente non c’è stata storia: sbancare il Pala Bertelli non sarà facile, ma l’Adamant ha la forza per farlo e festeggiare così in anticipo l’approdo alla finale.

Jacopo Cavallini