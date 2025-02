Adamant, sono otto vittorie di fila. Prova di forza sul campo di Soresina

pizzighettone

71

adamant ferrara

90

PIZZIGHETTONE: Conti ne, Ciaramella 2, Pedrini ne, Vergnaghi ne, Ndiaye 9, Samija 10, Biondi ne, Belloni, Beghini 19, Tolasi 3, Mascadri 16, Piccoli 12. All. Baiardo.

ADAMANT FERRARA: Dioli 5, Sackey 2, Casagrande 7, Drigo 19, Santiago 15, Tio 6, Yarbanga 17, Solaroli 8, Chessari ne, Ballabio ne, Braga ne, Marchini 11. All. Benedetto.

Parziali: 16-26; 36-47; 47-72.

E’ un’Adamant devastante quella che domina a Soresina sul campo di Pizzighettone e centra l’ottavo sigillo consecutivo, al termine di una prestazione ai limiti della perfezione, nonostante l’assenza di un playmaker puro sul parquet. Un approccio impeccabile e una difesa da manuale consentono ai biancazzurri di allungare già nel primo quarto, e di piazzare il break decisivo in avvio di ripresa: una grandissima prova corale che certifica la definitiva maturità di una squadra che ora fa paura a chiunque. E in attesa dei risultati di oggi, per una notte Ferrara è in testa da sola, vista la contemporanea sconfitta di Iseo contro Oderzo. Botta e risposta dall’arco nei primi tre minuti di gioco, Ferrara difende bene in area e allunga in contropiede con l’appoggio di Santiago che vale il 10-5 al 4’. Ottimo approccio degli estensi, senza Chessari e Ballabio in regia, spinge allora Marchini per il 14-5 e poco dopo Solaroli dall’angolo piazza il +12: avvio super dell’Adamant, supportata come sempre da un folto manipolo di tifosi. Parziale mortifero di 15-0 e gara già indirizzata, poi arriva la reazione di Pizzighettone che accorcia fino al 16-26 alla prima mini sirena. Si iscrive a referto Casagrande per il nuovo +12 biancazzurro, ma di là la Mazzoleni trova due giochi consecutivi da tre punti e torna in scia a metà secondo quarto (27-34).

Ferrara però è micidiale dall’arco coi suoi tiratori e piazza un 9-1 di break che la riporta sul 28-43, grazie soprattutto a Santiago e capitan Drigo. L’Adamant tiene i ritmi altissimi e muove bene il pallone in attacco, concedendo poco e niente ai padroni di casa, che segnano appena 6 punti nei primi cinque minuti della ripresa: l’atteggiamento della truppa di Benedetto è impeccabile, e al 25’ Ferrara allunga ancora sul 42-59.

Drigo regala ai suoi il +20, l’Adamant domina e mostra una pallacanestro davvero di alto livello in un terzo quarto praticamente perfetto: al 30’ è addirittura 47-72 e i due punti ampiamente in ghiaccio. L’ultimo quarto serve solamente per le statistiche, Ferrara mantiene il largo vantaggio: l’ottava meraviglia è servita.

Jacopo Cavallini