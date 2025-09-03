Adamant, test con Imola. Abbonamenti a quota 350

Terzo test amichevole, il primo tra le mura amiche della Bondi Arena, per l’Adamant di coach Benedetto, che oggi pomeriggio (ore 18, ingresso libero) ospiterà la pari categoria Virtus Imola in quello che sarà un altro esame di avvicinamento al via del campionato. I biancazzurri hanno pienamente recuperato capitan Marchini, out a Vicenza per un lieve attacco febbrile, e sono chiamati ad ulteriori progressi contro una squadra che sarà inserita nel loro girone. Ferrara sembra già essere a buon punto nel suo processo di crescita, e a Vicenza ha messo in mostra ottime cose, soprattutto in attacco, trascinata da ben sei giocatori in doppia cifra.

Ancora qualcosa da sistemare in difesa, ma Benedetto e il suo staff ci lavoreranno in queste tre settimane che mancano all’esordio ufficiale di domenica 21 contro Livorno alla Bondi Arena. L’Adamant sarà attesa da un avvio di campionato complicato: in casa arriveranno due delle favorite per il vertice della classifica, Livorno e Caserta, mentre in trasferta gli estensi saranno di scena a San Severo e sul parquet della Virtus Imola, due squadre che lotteranno per la salvezza.

Conquistare almeno due vittorie nelle prime quattro giornate sarebbe già un buon bottino per Marchini e soci, che punteranno in ogni caso a vincere più partite possibili, forti di un’alchimia di squadra già collaudata. Nel frattempo, oggi parte la seconda fase della campagna abbonamenti: la prelazione si è conclusa con più di 350 tessere staccate, e i tifosi ferraresi avranno tempo fino al 12 settembre per sottoscrivere il proprio abbonamento e assicurarsi l’ingresso per le 18 partite casalinghe di Serie B Nazionale ad un prezzo agevolato. Oltre che ai botteghini della Bondi Arena, dalle 17 alle 19, da oggi sarà possibile abbonarsi anche online sul sito www.etes.it.

j.c.