Adamant, tornano i duelli roventi con la Gardonese

L’Adamant torna in palestra stamattina per cominciare a preparare il terzo impegno dei Play-In Gold, domenica alla Bondi Arena contro la Gardonese dell’ex Davico. I biancazzurri stanno vivendo un momento d’oro, e sul campo di Pizzighettone hanno centrato l’ottavo successo di fila, conservando l’imbattibilità in questo avvio di 2025 fin qui pressoché perfetto. Ferrara è andata ancora una volta oltre le assenze, giocando una partita sontuosa su ambo i lati del campo e mascherando la mancanza di un playmaker puro in campo. I risultati dell’ultimo turno hanno sorriso ai biancazzurri, che in virtù delle contemporanee sconfitte di Monfalcone ed Iseo mantengono il primo posto assieme a Pordenone, vittoriosa sul parquet della stessa Gardonese, prossima avversaria dell’Adamant alla Bondi Arena. Da quest’oggi Roberto Chessari dovrebbe ricominciare ad allenarsi parzialmente in gruppo, con l’obiettivo di averlo a disposizione per la sfida di domenica, così da allungare le rotazioni e ritrovare perlomeno un regista puro in campo, in attesa del recupero di Ballabio, che ne avrà ancora per un po’ di tempo. Ma l’Adamant di oggi ha dimostrato di saper sopperire ai problemi fisici e di non aver timore di nessuno da qui alla fine della stagione: l’equilibrio trovato dai ragazzi di Benedetto è invidiabile, tutti danno il loro contributo e ora come ora diventa difficile individuare un punto debole in questa squadra. La sfida con Gardone riporta ai precedenti dello scorso anno, in cui Ferrara soffrì maledettamente la fisicità dei bresciani soprattutto nelle gare giocate fuori casa, riuscendo a spuntarla nella serie dei quarti playoff in gara-3: domenica sarà tutta un’altra storia, coi biancazzurri sicuramente più rodati e pronti a obiettivi importanti.

j.c.