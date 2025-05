Adamant travolge Oderzo: Ferrara punta a chiudere la serie in gara 2

C’è ben poco da commentare dopo il +40 dell’Adamant su Oderzo: una partita a senso unico, che ha messo in evidenza un ampissimo divario tra le due squadre. Ferrara può chiudere il discorso mercoledì in gara 2: "Conta pochissimo di quanto abbiamo vinto, nei playoff basta portare a casa le partite – analizza coach Benedetto –, abbiamo già la testa alla gara di mercoledì a casa loro, sul campo di una squadra che nei play-in comunque ha fatto bene. Bisogna andare lì con grande attenzione per cercare di chiudere il prima possibile questa serie e avere qualche giorno di riposo in più, che sarebbe utile un po’ per tutti i miei ragazzi.

Siamo stati molto bravi fin dall’inizio, tutti sono stati chiamati in causa e hanno dato quello che ci aspettavamo da loro: ora non dobbiamo pensare che sia già finita, Oderzo è una squadra ben allenata, che alla fine ha giocato anche meglio di tante altre compagini che ci hanno battuto. Giocheranno in casa e vorranno fare bella figura davanti al loro pubblico, nei playoff sono tutte partite a sé e quello che abbiamo fatto ieri non serve a nulla.

Servirà invece quello che riusciremo a fare mercoledì, siamo contenti ma allo stesso tempo focalizzati sul prossimo match". Da sottolineare, in una partita che ha avuto ben poco da dire, la risposta del pubblico biancazzurro, che ha stipato le tribune della Bondi Arena: circa 1300 gli spettatori presenti in una calda domenica di inizio maggio, e la sensazione è che – nel caso in cui Ferrara dovesse passare il turno – questo numero aumenterà ancora.

j.c.