Adamant, ultimo test. Al palasport c’è Fidenza

Ultimo test della preseason per l’Adamant, che oggi pomeriggio alle 17 alla Bondi Arena affronterà la Fulgor Fidenza, formazione inserita nel girone A di Serie B Nazionale. I biancazzurri avranno l’opportunità di testarsi per l’ultima volta prima dell’inizio del campionato, fissato per domenica 21, quando al palasport arriverà la Pielle Livorno. Più di un mese di lavoro per Marchini e compagni, che nel complesso hanno svolto un buon precampionato, inserendo in fretta i nuovi arrivi e mostrando già buone trame in attacco, mentre in difesa la strada da fare è ancora tanta, come logico che sia a questo punto della stagione.

Contro Fidenza ci si aspetta un passo in più proprio da questo punto di vista, al cospetto di una squadra giovane che – come Ferrara – punterà a mantenere la categoria. L’ingresso al palasport per l’amichevole di oggi sarà gratuito, e fino alle 19 ci sarà la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento, ultima chance prima della chiusura della campagna, che ha scavallato quota 500 tessere vendute. Come dichiarato nella presentazione a sponsor e autorità al Castello di Fossadalbero, l’Adamant vuole consolidarsi in questa categoria e crescere passo dopo passo, senza però porre limiti alla provvidenza, e alla possibilità di fare un buon campionato pur da neopromossa, potendo contare su un nucleo già collaudato – quello della promozione – e su tre innesti di qualità come Pellicano, Bellini e soprattutto Renzi. Oggi l’ultima uscita amichevole, poi si giocherà per i due punti fra una settimana.

j.c.