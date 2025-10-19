Adamant, un derby dal sapore antico

E’ un derby dal fascino antico, che oggi rivive a distanza di anni dall’ultimo incrocio, e che promette scintille ed emozioni, sia dentro che fuori dal campo. Ferrara contro Imola è una sfida che ha fatto la storia recente del basket emiliano-romagnolo, soprattutto negli anni di A2, dove le due squadre si fronteggiavano spesso e volentieri dando vita a partite equilibrate e decise negli ultimi possessi. Oggi è B Nazionale, un gradino più in basso ma con la voglia di tornare ad essere protagonisti come allora, per due società storiche che hanno scritto pagine importanti. Entrambe arrivano alla sfida della Bondi Arena (ore 18) forti di alcune certezze costruite in questo primo mese di campionato: l’Adamant ha colto tre successi di fila fuori casa, aspetto non casuale che dimostra quanto la squadra sia già matura e compatta, mentre l’Andrea Costa ha centrato due vittorie consecutive tra le mura amiche del Pala Ruggi per acquisire fiducia e consapevolezza.

Sarà anche la gara degli ex, soprattutto tra le fila imolesi: in panchina coach Luca Dalmonte, protagonista all’ombra del Castello Estense di stagioni al vertice in Legadue, in campo Roberto Chessari, che lo scorso anno contribuì alla promozione dalla B interregionale della truppa di coach Benedetto. Prima della sfida verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Andrea Pulidori, direttore sportivo biancazzurro mancato improvvisamente in settimana, all’età di 59 anni. Un "cerimoniale" che prevederà inoltre, prima della palla a due, la deposizione di un mazzo di fiori e di una sciarpa della Juventus (di cui Andrea era tifoso sfegatato) nella postazione a bordocampo in cui lo storico diesse era solito guardare le partite della sua Adamant.

Tornando al campo, ci si aspetta una gara tosta tra due squadre che a livello di qualità del roster si equivalgono: da una parte un po’ più di gioventù e freschezza – vedi i vari Tio, Sackey e compagnia – dall’altra più esperienza, a cominciare da Sanguinetti, Raucci e Filippini. Ferrara vuole centrare la prima vittoria davanti al suo pubblico per salire a 8 punti in classifica, un bottino che avrebbe del clamoroso per una neopromossa e che rappresenterebbe un bel viatico in vista di due gare alla portata, contro Loreto Pesaro e Casoria.

j.c.