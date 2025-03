Adamant, una ferita da rimarginare. Stasera con Milano vittoria d’obbligo

Voltare pagina e ripartire, è questo l’obiettivo dell’Adamant che questa sera torna in campo contro la Social Osa Milano a distanza di 72 ore dal primo ko dell’anno solare contro la Sangiorgese.

La ferita è ancora aperta, ma in casa biancazzurra c’è la consapevolezza di avere tutte le armi per riprendere la marcia e far sì che quello di San Giorgio rimanga un semplice inciampo. Il calendario aiuta Ferrara, che stasera affronta una squadra senza alcuna velleità di promozione e che ha raggiunto il suo obiettivo primario, ovvero quello della salvezza: da qui alla fine dei play-in Social Osa affronterà ogni partita senza pressione, conscia di aver già fatto il suo.

Ciò non vuol dire che Drigo e compagni dovranno sottovalutare l’impegno, servirà un approccio ideale per mettere in discesa la sfida nei primi minuti e gestirla poi nella ripresa.

Sono questi giorni di grande gestione fisica visti i tre impegni ravvicinati che il calendario ha messo di fronte ai biancazzurri, che una volta archiviata la partita di stasera torneranno in campo già sabato (ore 21) sul parquet di Iseo: un’altra gara da vincere per restare in scia a Pordenone e continuare a metterle pressione nella lotta al primo posto.

Con la sconfitta dell’Adamant a San Giorgio i friulani rimangono i favoriti per la prima casella, ma il cammino è ancora lungo e la missione degli estensi non è impossibile.

Servirà fare almeno quattro punti in più degli avversari, che nel girone di ritorno affronteranno comunque trasferte impegnative, a Pizzighettone e San Giorgio su Legnano, mentre Ferrara sulla carta ha un calendario più comodo lontano da casa. Nel frattempo, c’è da vincere queste due partite: Benedetto avrà a disposizione tutti gli effettivi ad eccezione del giovane Dioli, e chiede ai suoi di reagire e cancellare il ko in terra lombarda. Ferrara ha le armi per farlo, contro un’avversaria che non dovrebbe crearle problemi. Palla a due alle 21 alla Bondi Arena, biglietterie aperte dalle 19.30. IL TURNO.

Monfalcone-Mantova, Gorizia-Pizzighettone, Pordenone-Iseo, Virtus Padova-Sangiorgese, Oderzo-Gardonese, Adamant Ferrara-Social Osa Milano. CLASSIFICA.

Pordenone 22, Adamant Ferrara 20, Monfalcone 20, Sangiorgese 16, Iseo 16, Mantova 14, Pizzighettone 12, Oderzo 12, Gardonese 12, Virtus Padova 8, Gorizia 8, Social Osa Milano 8.

Jacopo Cavallini