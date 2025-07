Adamant, una pista per la regia. Ora è Corgnati il play nel mirino. Classe 2004, era titolare a Omegna

Arrivate le ufficialità delle conferme di Santiago, Solaroli e Casagrande, a cui a breve dovrebbero aggiungersi quelle di Tio, Sackey, Marchini e Dioli, all’Adamant manca in pratica solo il tassello del playmaker titolare per chiudere il roster della prossima stagione, che potrà contare anche sul centro Andrea Renzi e sull’esterno Tommaso Bellini. In cabina di regia, detto della suggestione del ritorno di Yankiel Moreno, che appare complicata per una questione di budget, Ferrara si guarda attorno alla ricerca di altri profili che possano fare al caso di coach Benedetto e del suo staff.

L’identikit che piace di più è quello che porta al classe 2004 Matteo Corgnati, 189 cm per 90 kg, reduce da una stagione in cui ha fatto bene ad Omegna, in B1, attirando su di sé le attenzioni di diversi club. L’Adamant ha parlato col ragazzo e col suo entourage nei giorni scorsi, aprendo la strada ad una trattativa non facile, ma su cui il diesse Pulidori è intenzionato a lavorare fino in fondo.

9.3 punti, 3.6 rimbalzi e 2.6 assist sono le cifre di Corgnati ad Omegna, nel complesso se ne parla come un giocatore in grande evoluzione, a cui Ferrara vorrebbe affidare le chiavi della regia.

L’alternativa è rappresentata dal 23enne Niccolò Pellicano, la scorsa stagione a San Severo, dove ha prodotto 8.2 punti e 4.3 assist in 25 minuti di utilizzo; per lui un passato anche a Mestre, sempre in Serie B. Sembrano queste al momento le due strade più percorribili, anche se un pensierino lo si è fatto pure su Filippo Rossi, in uscita da Vigevano, conteso però da diverse big del campionato. Classe 1997, per lui nell’ultima stagione di A2 – coincisa con la retrocessione – 6.5 punti, 4.3 rimbalzi e 2.8 assist di media, cifre che fanno gola in B Nazionale a tante squadre di primo piano. La prima scelta dell’Adamant resta Corgnati, si attendono sviluppi nelle prossime ore.