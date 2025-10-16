Adamant, una reazione da grande. Sbanca Chiusi con dedica a Pulidori

umana chiusi

78

adamant ferrara

85

UMANA CHIUSI: Stievano ne, Natale 11, Bertocco 13, Lorenzetti 5, Chapelli ne, Candotto 2, Gravaghi 4, Raffaelli 8, Moreno 10, Petrucci 11, Rasio 14. All. Zanco.

ADAMANT : Dioli, Bellini 6, Sackey 5, Renzi 13, Pellicano 5, Santiago 12, Tio 17, Solaroli 6, Marchini 10, Casagrande 7, Caiazza 4. All. Benedetto.

Parziali: 26-29; 49-56; 66-72.

L’Adamant va in campo per il suo diesse, scomparso appena 24 ore prima, gioca l’ennesima partita matura fuori casa e vince sul campo di Chiusi dopo aver condotto per 40’, toccando anche la doppia cifra di vantaggio.

E’ una vittoria voluta fortemente, dal sapore speciale per un gruppo reduce da due giorni complicatissimi dal punto di vista psicologico, ma che ha saputo trasformare il dolore in voglia di vincere, facendo un regalo al suo "Pollo", che certamente da lassù avrà apprezzato. Per gli estensi è 3 su 3 lontano dalla Bondi Arena, e domenica si torna già in campo per il derby contro l’Andrea Costa Imola.

Nei primi quattro minuti di gioco sono gli attacchi a prevalere sulle difese, con l’Adamant che si affida a Santiago e Chiusi che risponde con Raffaelli e Moreno per il 12-11 a metà primo parziale.

L’argentino è parecchio ispirato in avvio di gara, e Ferrara lo cavalca giustamente, con Tio che comincia a dominare sotto canestro: al 10’ è 26-29. I biancazzurri corrono in contropiede con Caiazza, che dà una bella scossa in termini di energia come successo anche contro Caserta, e al 12’ toccano il massimo vantaggio sul 28-35, prima dei cinque punti in fila targati Casagrande che portano l’Adamant in doppia cifra di vantaggio (34-44).

Decisamente meglio gli uomini di Benedetto nella seconda metà della frazione, mentre Chiusi si affida più a soluzioni estemporanee piuttosto che ad azioni costruite e all’intervallo si trova costretta ad inseguire sul 49-56. Break di 6-0 in avvio di ripresa e Ferrara prova a scappare sul +13, poi i biancazzurri tolgono il piede dall’acceleratore e l’esperienza degli uomini più importanti dei toscani esce fuori: al 29’ è 64-70, in un momento favorevole ai padroni di casa. L’Adamant si inceppa in attacco, Chiusi ricuce fino al -4 grazie alla tripla di Bertocco, ma nel momento più complicato la risposta di Pellicano dall’arco fa respirare i suoi (72-79 al 35’). Nel finale di gara non segna nessuno, Ferrara vive di rendita sul vantaggio conquistato fino a quel momento, vincendo la terza partita di fila fuori casa e dedicandola al suo ds, scomparso poche ore prima.

Risultati: Latina-Livorno 93-76, Jesi-Nocera 69-62, Luiss Roma-Casoria 67-51, Caserta-Virtus Imola 93-58, Faenza-Loreto Pesaro 78-69, Chiusi-Ferrara 78-85, Andrea Costa Imola-Quarrata 71-58, Fabriano-Piombino 85-75.

Classifica: Faenza e Caserta 10, Virtus Roma, Latina e Livorno 8, Luiss Roma e Ferrara 6, Chiusi, Ravenna, San Severo, Jesi e Andrea Costa Imola 4, Piombino, Virtus Imola, Casoria e Quarrata 2, Fabriano, Nocera e Loreto Pesaro 0.

Jacopo Cavallini