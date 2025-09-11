Adamant, vernice a Fossadalbero. Si riparte dalla festa promozione

Vernissage nella club house del Castello di Fossadalbero per l’Adamant ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B Nazionale. Alla presenza di sponsor e autorità, come ogni stagione ormai da tre anni, lo stato maggiore biancazzurro si è presentato e ha lanciato il proprio guanto di sfida al ritorno in un torneo nazionale, dopo la promozione dello scorso giugno. Una serata che ha rinsaldato ulteriormente il rapporto con il proprio settore giovanile, Scuola Basket, presente in gran numero con dirigenti, allenatori ed istruttori; insomma, un progetto a tutto tondo che si propone di coinvolgere tutto il movimento cestistico di città e provincia, per riempire un palasport che si preannuncia già caldissimo per l’esordio del 21 settembre contro la corazzata Livorno.

A fare gli onori di casa il cda di Ferrara Basket al completo, dal presidente Riccardo Maiarelli fino al vice Paolo Piazzi ed al consigliere Raffaele Maragno; poi il digì Paolo Alberti ed il club manager Stefano Michelini, con la novità dell’inserimento nell’organigramma di Luigi Corticelli, storico appassionato biancazzurro che da questa stagione ricoprirà il ruolo di team manager.

L’assessore allo sport Francesco Carità, spesso presente al palasport in occasione delle gare casalinghe e ormai accanito sostenitore biancazzurro, ha sottolineato ed applaudito ancora una volta il grande lavoro svolto dalla società dentro e fuori dal campo, nell’ottica di rinvigorire una passione che non si è mai sopita e che grazie ai risultati colti da Ferrara Basket negli ultimi anni sta ridando alla pallacanestro cittadina lustro e rinnovato entusiasmo.

Grande chiusura con la presentazione dell’intero roster della prima squadra, capitanato da Davide Marchini e da coach Giovanni Benedetto, che dopo l’ennesima promozione della sua carriera vuole condurre Ferrara ad una salvezza tranquilla e, chissà, magari a qualcosa di più. Il focus si sposta ora sul campo e sull’ultimo test della preseason biancazzurra, in programma domani alle 17 alla Bondi Arena contro Fidenza: poi non ci sarà più tempo per fare esperimenti, perché da domenica prossima si comincerà a giocare per i due punti, e l’avversario sarà dei più scomodi.

Jacopo Cavallini