Adamant verso il primo test. Sabato si gioca già a Cento

Comincia ad immagazzinare qualche concetto tecnico-tattico l’Adamant di coach Benedetto, che dopo la prima settimana di lavoro volta soprattutto all’aspetto fisico ed atletico, da ieri ha preso possesso con maggiore frequenza della palla a spicchi. Il tecnico calabrese vuole da subito inculcare le proprie idee ad un gruppo già collaudato, che può contare su 7/11 confermati dalla scorsa annata, e che punta ad essere avvantaggiato ad inizio stagione rispetto a squadre rivoluzionate che necessiteranno di più tempo per raggiungere la giusta amalgama.

Questa settimana porterà al primo test amichevole per i biancazzurri, di scena sabato pomeriggio (ore 17) a Cento contro la Sella. Ferrara lavorerà tosto pure in questi giorni: doppia seduta ieri, mercoledì e venerdì, oggi allenamento nel pomeriggio e giovedì soltanto al mattino. L’obiettivo è arrivare al top fra un mese, quando inizierà il campionato di B Nazionale e l’Adamant esordirà in casa, domenica 21 settembre, contro una delle favorite per la lotta promozione, ovvero la Pielle Livorno degli ex Turchetto e Tatu Ebeling.

Dopo il test contro Cento, il precampionato dei biancazzurri proseguirà sabato 30 agosto a Vicenza (ore 18), poi mercoledì 3 settembre l’esordio alla Bondi Arena contro la Virtus Imola, prima di tre uscite amichevoli davanti al proprio pubblico.

j. c.