Adamant, via alla prevendita con Mantova. Morale alto, atteso un pubblico importante

Si avvicina a grandi passi l’esordio dell’Adamant nei play-in di serie B interregionale. A quasi due settimane dall’ultimo impegno ufficiale sul parquet di Jesolo, coinciso con la sesta vittoria consecutiva, i biancazzurri torneranno in campo domenica alle 18 alla Bondi Arena contro Mantova, primo incrocio della seconda fase che porterà poi ai playoff promozione. Ferrara parte da un confortante secondo posto in classifica guadagnato grazie ai sette scontri diretti vinti nella prima fase, a fronte di sole tre sconfitte; davanti a lei solo Pordenone, in una graduatoria nel complesso ‘corta’ che vede però l’Adamant in una situazione già abbastanza tranquilla. Al termine delle dodici partite dei play-in, le prime otto squadre accederanno al tabellone playoff, mentre le ultime quattro finiranno anzitempo la stagione con la certezza di giocare il prossimo campionato di B2. Ma l’obiettivo degli estensi, è noto, è quello di centrare il salto di categoria, a maggior ragione dopo l’innesto in corsa di Giulio Casagrande, che darà talento ed esperienza alla truppa biancazzurra. In palestra il morale è alto, c’è la sensazione che la squadra stia raggiungendo standard importanti, ma anche la consapevolezza di poter ancora migliorare da qui alla fine della stagione.

Domenica alla Bondi Arena, nonostante la concomitanza con la gara casalinga della Spal, ci si attende un colpo d’occhio importante: ieri pomeriggio è partita la prevendita dei biglietti per la sfida, acquistabili esclusivamente online sul sito www.etes.it. Dalla vicina Mantova è previsto l’arrivo di un folto manipolo di supporters ospiti, considerata anche la rivalità nata negli anni di A2 quando le due squadre si scontrarono diverse volte.

IL CALENDARIO.

Ferrara proseguirà il suo cammino sabato 22 (ore 21) sul parquet di Pizzighettone. Domenica 2 marzo si torna alla Bondi Arena per la sfida con la Gardonese del bomber argentino Davico, poi domenica 9 altra trasferta assai impegnativa a San Giorgio sul Legnano. Mercoledì 12 alla Bondi Arena il turno infrasettimanale contro la Social Osa, per chiudere il girone di andata sabato 15 marzo (ore 21) a Iseo. Il ritorno inizia con la sfida

alla Tea Arena di Curtatone contro gli Stings, domenica 23 marzo alle 18, quindi si torna in casa, ma questa volta di sabato alle 21, contro Pizzighettone. Domenica 6 aprile trasferta a Gardone Val Trompia, quindi sabato 12 ancora alle 21, l‘Adamant ospiterà la Sangiorgese. Mercoledì 16 lunga trasferta a Milano sul campo della Social Osa (ore 20.15), per chiudere poi in casa domenica 27 alle 18 contro Iseo.

j.c.