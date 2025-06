Adamant vince il primo round: Benedetto avverte, "Non abbiamo vinto ancora nulla"

Non vuole sentire parlare di ipoteca sulla promozione, Giovanni Benedetto (Foto Bp a destra), ma è troppo esperto di finali promozione per capire che questa vittoria pesa tantissimo per la sua Adamant, un primo round che può già essere decisivo. "C’era tanta pressione per entrambi oggi – racconta il coach estense –, l’inerzia è cambiata dopo le espulsioni e alla fine abbiamo un po’ perso lucidità e ritmo, facendoci rimontare, ma siamo comunque stati bravi a resistere e a gestire il vantaggio. E Solaroli (nella foto Mazzini a sinistra) è stato fondamentale con 5 punti di fila quando Pordenone era tornata vicina".

Inevitabili due parole sul pubblico che ha seguito i ragazzi fino a Pordenone e a quello che si prepara a tifare tra 48 ore alla Bondi Arena, per una gara 2 che può riportare Ferrara in un campionato nazionale. "Non abbiamo vinto ancora nulla, c’è ancora una gara da vincere", dice ai tifosi che lo acclamano, ma il messaggio è lanciato. Il traguardo B Nazionale (o vecchia B1) che si insegue da due anni non è mai stato così vicino per la società del presidente Maiarelli.