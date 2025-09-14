Adamant, vittoria netta. Ma c’è il dubbio Marchini

adamant ferrara

88

fulgor fidenza

51

ADAMANT : Dioli 3, Bellini 1, Motta, Sackey 13, Renzi 9, Pellicano 13, Santiago 7, Samaritani ne, Ebeling 5, Tio 13, Solaroli 10, Mattioli ne, Casagrande 12. All. Benedetto.

FULGOR FIDENZA: Scardoni 5, Pezzani 5, Sangermano ne, Ligabue 5, Stuerdo 3, Ghidini 4, Scattolin 2, Mantynen 14, Carnevale 3, Mane 4, Obase, Bolzoni ne, Caporaso 6. All. Bizzozi.

Parziali: 22-7; 21-13; 26-17; 19-14.

Senza Marchini, vittima di un problema muscolare al polpaccio che andrà valutato in vista dell’esordio in campionato con Livorno, l’Adamant domina nell’ultima amichevole della preseason con Fidenza, mettendo in mostra una pallacanestro piacevole di fronte ad un avversario – c’è da dirlo – che ha affrontato la sfida con poca convinzione. Alla Bondi Arena non c’è mai partita, Ferrara è pronta per l’avvio ufficiale della stagione. L’inizio è incoraggiante frutto di una circolazione di palla ottima e di un attacco produttivo, al 7’ è già 18-7 e pure in difesa Ferrara blocca ogni tentativo degli ospiti, dimostrando progressi rispetto alle ultime gare. Si ferma anche Dioli, problema alla spalla sinistra per lui: i biancazzurri cavalcano tanto il gioco perimetrale, a inizio secondo quarto è 6-0 di parziale firmato tutto Casagrande, mentre gli ospiti faticano addirittura a tirare. Al 5’ è 12-1, col complessivo che recita 34-8 e certifica la differenza tra le due squadre. L’Adamant è già in clima campionato e il dominio è netto, Pellicano fa la voce grossa e anche il terzo quarto va appannaggio degli estensi, che sembrano di una categoria diversa rispetto agli avversari: 26-17 e 69-37 nel computo generale al 30’. L’ultima frazione è un po’ più combattuta, anche perché Ferrara alza leggermente il piede dall’acceleratore, ma gli spunti per Benedetto sono davvero positivi e i biancazzurri sono pronti per l’esordio.

j.c.