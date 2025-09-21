Adesso c’è da battere Anversa. Vitali: "Siamo pronti per vincere"

Abbattere i "giganti" per continuare a inseguire il sogno Bcl. Questo l’obiettivo Una Hotels in vista del secondo match del Q-Round di coppa Fiba, in corso di svolgimento a Samokov in Bulgaria. Dopo la vittoria senza troppi patemi di 48 ore fa sul Pelister Bitola, la truppa biancorossa sfida oggi, palla a due ore 13.15, i Giants di Anversa, che nel loro quarto di finale hanno regolato 79-71 i romeni dell’Oradea. I favori del pronostico vanno ancora ai ragazzi di Priftis. Ma il contesto del match odierno sarà decisamente più probante rispetto al precedente. Intanto perché i belgi hanno superato l’ostacolo rumeno con inusitata sicurezza. Inoltre Anversa può vantare una tradizione, e un’esperienza in campo continentale, decisamente più importante rispetto al Pelister. Detto questo, la Reggio vista in campo un paio di giorni fa ha tutte le carte in regola per approdare alla finale. Ha mostrato una circolazione di palla più che discreta, ha un regista, Caupain, che oltre a mettere il corpo ha già concretamente dimostrato le sue doti di playmaking, e ha evidenziato che i pretoriani di Priftis, Barford e Cheatham in particolare, ma pure Smith, Uglietti e Vitali, tra diversi alti e bassi, sanno come colpire e dove colpire. Tra i nuovi arrivati Echenique, in doppia-doppia contro i macedoni, pur imballato fisicamente ha già messo in mostra quel che può fare. E se oggi metterà in scena anche solo metà dello show recitato venerdì, darà già un validissimo contributo alla Una Hotels. Sul fronte avversario è stato l’asse play-pivot Murray-Tumba a costruire la vittoria sull’Oradea (20 punti e 4 assist per il primo, 9 rimbalzi arpionati dal lungo) in particolare nel terzo quarto che ha deciso il match in virtù di un fantasmagorico parziale di 30-12 pro Giants ed è verosimile che coach Moors insisterà su questo fattore per mettere in difficoltà Reggio. Alla vigilia del match è intervenuto capitan Michele Vitali: "Abbiamo compiuto il primo passo, c’è stato poco tempo per preparare questa seconda gara ma ci siamo messi al lavoro per farci trovare pronti. Con questo formato si passa tanto tempo insieme, tra allenamenti, partite e momenti fuori dal campo: un’occasione preziosa per conoscerci meglio".

La sfida sarà visibile sul canale Youtube della Bcl che verrà rilanciato anche da Tele Tricolore. In caso di successo sui Giants, Reggio si giocherà martedì l’approdo in Bcl contro la vincente del match tra il Paok Salonicco e i turchi del Bursapor.

Gabriele Gallo