Adesso i canestri valgono davvero. Assalto al Bitola per volare in Bcl

Tutto quello che è successo fino ad oggi non conta più niente. Le amichevoli estive, lasciano infatti il passo alla prima partita ufficiale della Pallacanestro Reggiana che - alle 15,30 - scenderà in campo a Samokov (Bulgaria) contro i macedoni del Pelister Spor Bitola. In agenda ci sono i ‘quarti di finale’ del ‘Q-Round’ di ‘Basketball Champions League’. Di fatto si tratta di una sorta di ‘Final Eight’ in cui la vincente si qualificherà alla fase a gironi della terza coppa europea per importanza dopo l’Eurolega e l’Eurocup. Una sorta di ‘Conference League’ della palla a spicchi, con un livello di competitività sempre crescente negli ultimi anni. Squadre come Malaga (campione in carica), Tenerife, Galatasaray, Aek Atene e tante altre nobilitano e danno lustro a una kermesse godibile.

La partita odierna – che potrà essere seguita su YouTube sul canale ‘Bcl’ e su TeleTricolore – è quindi a eliminazione diretta. Se capitan Vitali e compagni riusciranno a spuntarla, dovranno poi vedersela (domenica alle 13,15 o alle 15,30) con la vincente della sfida tra Antwerp Giants (Anversa) e Csm Oradea (Romania). La finalissima è in scaletta martedì alle 15,30 e sarà con una delle quattro dall’altra parte del tabellone Braunschweigh (Germania), Bursaspor (Turchia), Sc Derby (Montenegro) e il Paok Salonicco (Grecia).

Le difficoltà arriveranno anche – come già anticipato in conferenza da Priftis – dai pochi punti di riferimento sugli avversari che in estate hanno cambiato parecchio il roster. L’ultimo innesto è stato quello di Langston Wilson, centro di 210 cm, l’anno scorso in Turchia con il Bodrumspor (10,3 punti e 6,8 rimbalzi); tra gli esterni ci sarà poi un altro Wilson (ovvero ‘Cj’) il leader con un passato tra Romania, Albania, Svezia e Polonia (dove ha segnato 22,3 punti a partita) e in ultimo in Macedonia (Kozhuv). Oltre a lui, occhio soprattutto a Bracy Davis e al play-guardia Austin Price (campione Fiba Europe, edizione 2021), ma l’esito dell’incontro dipenderà soprattutto dall’impatto che la Una Hotels riuscirà ad avere. Non c’è dubbio che Reggio sia la favorita del ‘Q-Round’ assieme al Paok (l’altra testa di serie) e che quindi sarà chiamata, come si dice in gergo, a ‘fare la partita’. L’ultima uscita con Tortona è stata incoraggiante, ma la squadra è ancora in pieno rodaggio. È vero che le conferme sono state tante (Barford, Smith, Uglietti, Vitali e Cheatham), ma quando cambi l’asse portante play+pivot (via Winston, Faye e Faried dentro Caupain, Williams ed Echenique) il processo è inevitabilmente delicato e comunque vada, richiede tempo. Un tempo che i biancorossi in realtà non hanno, perché adesso si fa sul serio. La situazione che desta più preoccupazione è quella che riguarda la fisicità a rimbalzo. Mancando l’atletismo degli ‘M&M’s (Momo + Manimal) si dovrà lavorare maggiormente di squadra, con il centrone Echenique (214cm) e le ali Williams, Cheatham e Severini chiamate a un lavoro extra sotto i tabelloni che non è detto riescano a garantire. Almeno oggi però, qualche ‘smitragliata’ di Caupain, Smith e Barford dovrebbe bastare.