"Adesso vogliamo ballare noi». Benedetto: "Bello vivere serate così. Possiamo lottare per la promozione»

E’ un avvio di seconda fase da ricordare, quello che ha vissuto Ferrara Basket sabato sera alla Bondi Arena, in un palazzetto colmo di passione – sfondato il muro delle mille presenze – e stregato dalla prova messa in campo dagli uomini di Benedetto. Dall’arrivo del tecnico calabrese sono sei vittorie su otto, fondamentale in ottica playoff quella agguantata nel primo atto del Play-In Gold contro Pordenone: "In questo momento abbiamo una capacità di restare sul pezzo per tutti i quaranta minuti che poche altre squadre hanno, per quanto riguarda il pubblico è troppo divertente per chi fa il mio mestiere vivere serate del genere. Penso che i ragazzi abbiano fatto una buona partita per lunghi tratti, nei primi due quarti siamo riusciti a giocare la pallacanestro a noi più congeniale, divertendo anche la gente: e negli ultimi dieci minuti, dopo aver ripreso a macinare in difesa, ci siamo liberati in contropiede mettendo in mostra le nostre qualità migliori. Tutti hanno dato il loro contributo alla causa, e questa è la cosa più importante: alla fine gioca chi se lo merita di più e chi mi dà maggiori garanzie. In questo momento tutti stanno dimostrando di essere all’altezza della situazione, ora lo step da fare è quello di replicare le prestazioni davanti al nostro pubblico anche fuori casa, visto che il calendario ci metterà davanti due trasferte consecutive.

Siamo sicuramente una squadra diversa rispetto a qualche settimana fa. Io mi diverto a vedere i miei giocatori che si divertono – prosegue il coach biancazzurro –, più si coinvolgono e si esaltano tra loro più significa che la strada intrapresa è quella giusta. Li vedo partecipi e per un allenatore è la soddisfazione più grande che ci possa essere, poi se vinci il campionato diventa ancora più bello: noi siamo qui per provarci, ci hanno invitato al ballo e ora vogliamo ballare".

Ma per Benedetto qualcosa da perfezionare ancora rimane: "Abbiamo commesso alcuni errori evitabili, soprattutto nel terzo quarto, la cosa che mi fa stare tranquillo è che la squadra comunque ha saputo uscire dal brutto momento e reagire. Abbiamo dieci giocatori intercambiabili, ripeto: oggi l’esame non è più in casa, dove la squadra ha già ampiamente dimostrato di rispondere presente, bensì in trasferta, perché è lì che potremo eventualmente guadagnarci il fattore campo nei playoff". Mirino quindi puntato sulle prossime due trasferte, prima a Gardone e poi a Bergamo: questa Ferrara ora può davvero fare paura a chiunque.

Jacopo Cavallini