Advinser Asciano e Simus Monteroni sconfitte nei play-off: gara 2 decisiva

La partita peggiore dell’anno arriva nel momento più importante: la Advinser Asciano (nella foto) perde gara 1 dei quarti di finale play-off. Al Palaperucatti la formazione di Totaro cede al Galli San Giovanni Valdarno per 57-66 (Losigo L 9, Monnecchi 3, Gazzei 3, Becatti 5, Falcai 15, Falchi L 5, Carapelli 7, Chierchini 2, Falchi R 3, Casini 2, Lorenzoni 3, Ciacci). Una partita che per il team delle crete si è messa subito male: gli ospiti grazie alla precisione al tiro da 3 punti e ad una difesa aggressiva riescono a prendersi una decina di lunghezze di vantaggio, divario che cresce nel corso del secondo periodo quando il Galli si porta al riposo lungo a +18. Nella terza frazione il copione del match non cambia con gli ospiti a fare la partita e Asciano in rotta prolungata con il canestro. La reazione ascianese arriva nel quarto periodo quando Falchi e soci riescono a recuperare gran parte del divario portandosi sul -6 a 1’30’’ dal termine del match. Purtroppo lo sforzo profuso non porta il risultato sperato perché San Giovanni riesce a condurre in porto la gara conquistando il primo punto della serie che adesso si sposta nel Valdarno dove mercoledì andrà in scena gara 2, una partita che per Asciano diventa da dentro o fuori.

La serata nera delle squadre senesi si completa con la netta sconfitta casalinga della Simus Monteroni: la formazione di coach Rossi perde il primo atto della serie contro Montespertoli per 54-75. Partita indirizzata in favore degli ospiti fin dall’inizio con il primo quarto di gioco che termina 11-27 in favore di Montespertoli. Nel secondo periodo il divario si allarga ancora con il punteggio dell’intervallo che recita 27-47. Vantaggio esterno che rimane pressoché invariato anche nella terza frazione (42-60). Il quarto finale suggella la meritata vittoria di Montespertoli che si prende il primo punto della serie. Mercoledì sera a Montespertoli va in scena gara 2 ed anche per Monteroni sarà un match senza appello.