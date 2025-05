Advinser Asciano esce dai play-off: sconfitta contro Galli San Giovanni Valdarno

Esce di scena a sorpresa dai play-off di Divisione Regionale 1 dopo un campionato di altissimo profilo la Advinser Asciano che in gara-2 dei quarti di finale play-off cede sul parquet del Galli San Giovanni Valdarno per 66-63. Biancazzurri delle crete che abbandonano così la lotta alla promozione in serie C concludendo però un’annata veramente straordinaria dal punto di vista dei risultati e della crescita dei singoli e di squadra.

La partita nel Valdarno comincia subito male per la compagine senese: Galli colpisce a ripetizione dalla lunga distanza scavando subito un parziale importante. Sembra lo stesso copione di gara-1, ma Asciano invece non molla di un centimetro riuscendo a tornare in partita grazie all’energia difensiva ed alle buone scelte in attacco di Falcai e compagnia. Alla fine del terzo periodo la squadra ospite è sotto di sole 3 lunghezze con la partita che si riapre completamente.

Nel quarto periodo si va avanti punto a punto fino all’ultimo giro di orologio quando i locali trovano un paio di conclusioni dai 6,75 che tagliano le gambe alla squadra di coach Totaro. Nel finale la Advinser le prova tutte ma ad uscire con la vittoria ed il pass per la semifinale è il Galli San Giovanni che festeggia davanti ai propri tifosi un passaggio del turno meritato.

Sconfitta ed eliminazione anche per la Paolo Nesi Tappezzerie Poggibonsi. Al Bernino in gara-2 la formazione di coach Franceschini lotta ma non riesce a battere la favoritissima Certaldo che si impone 49-56 (Del Cucina 4, Ceccatelli 1, Giorgi 11, Mucci 12, Borgianni 10, Ravenni, Testi, Figus ne, Rumachella 1, Maestrini 6, Juliatto 4). Una partita non bella e dal punteggio molto basso che i bianconeri di Crocetti sono riusciti a portare a casa sbagliando meno dei padroni di casa e grazie alla maggiore lucidità nei momenti decisivi.

Per i giallorossi si tratta comunque di una eliminazione a testa alta contro la squadra stra favorita per la promozione in serie C. Questa sera si completa il quadro del primo turno: alle 21.15 scende in campo anche l’ultima senese, la Simus Monteroni, di scena a Montespertoli.