Agliana sogna in grande. Ma in coppa arriva un ko

Un passo falso che brucia, lenito da una presentazione da applausi. Non è campionato, ma la sconfitta di Firenze, 78-74 subito da Sancat, ha lasciato un po’ di amarezza nelle fila dell’Endiasfalti Agliana. "Peccato, perché tenevamo molto ad arrivare alla final four di Coppa Toscana – le parole di coach Giulio Gambassi –. Purtroppo, siamo stati molto incostanti in attacco e questo c’è costato caro. Faremo tesoro degli errori commessi per farci trovare pronti sabato prossimo, per l’inizio del torneo di serie C". I neroverdi si consolano con la bella presentazione avuta nella Sala consiliare del Comune di Agliana, alla presenza del sindaco Luca Benesperi, del consigliere comunale con delega allo sport Tommaso Allori e del presidente di Endiasfalti Vincenzo Guarini, da 12 anni sponsor della Pallacanestro Agliana 2000. "Ringrazio il primo cittadino per l’ospitalità – ha asserito patron Simone Caramelli –. Cercheremo di fare sempre meglio per questi colori e per i nostri sponsor, che tanto credono in noi. Quest’anno abbiamo cambiato molto, a partire dal ruolo assegnato a una delle nostre bandiere, Alessandro Nieri, che siederà in panchina quale vice di Gambassi. Abbiamo puntato forte sui giovani, soprattutto sui ragazzi del nostro settore giovanile. L’obiettivo è arrivare sino in fondo, ma il verdetto giungerà dal campo". Allori ha promesso "il massimo sostegno" dell’amministrazione, il sindaco Benesperi ha definito Agliana "un esempio di sviluppo e crescita giovanile". Guarini ha espresso soddisfazione per il connubio con la palla a spicchi, facendo un grosso in bocca al lupo a giocatori e allenatore, il vice presidente Romano Domini ha sottolineato: "da sempre cerchiamo di creare un ambiente sano per i ragazzi, in modo da farli crescere e divertire: lo sport crea e forma gli uomini del futuro".

Gianluca Barni