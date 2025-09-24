Agliana sogna in grande. Ma in coppa arriva un ko

Acquista il giornale
L’ambiziosa squadra neroverde si è presentata ufficialmente in Comune. Intanto il precampionato si è chiuso con la sconfitta di misura con la Sancat.

di GIANLUCA BARNI
24 settembre 2025
La presentazione dell’Endiasfalti Agliana

Un passo falso che brucia, lenito da una presentazione da applausi. Non è campionato, ma la sconfitta di Firenze, 78-74 subito da Sancat, ha lasciato un po’ di amarezza nelle fila dell’Endiasfalti Agliana. "Peccato, perché tenevamo molto ad arrivare alla final four di Coppa Toscana – le parole di coach Giulio Gambassi –. Purtroppo, siamo stati molto incostanti in attacco e questo c’è costato caro. Faremo tesoro degli errori commessi per farci trovare pronti sabato prossimo, per l’inizio del torneo di serie C". I neroverdi si consolano con la bella presentazione avuta nella Sala consiliare del Comune di Agliana, alla presenza del sindaco Luca Benesperi, del consigliere comunale con delega allo sport Tommaso Allori e del presidente di Endiasfalti Vincenzo Guarini, da 12 anni sponsor della Pallacanestro Agliana 2000. "Ringrazio il primo cittadino per l’ospitalità – ha asserito patron Simone Caramelli –. Cercheremo di fare sempre meglio per questi colori e per i nostri sponsor, che tanto credono in noi. Quest’anno abbiamo cambiato molto, a partire dal ruolo assegnato a una delle nostre bandiere, Alessandro Nieri, che siederà in panchina quale vice di Gambassi. Abbiamo puntato forte sui giovani, soprattutto sui ragazzi del nostro settore giovanile. L’obiettivo è arrivare sino in fondo, ma il verdetto giungerà dal campo". Allori ha promesso "il massimo sostegno" dell’amministrazione, il sindaco Benesperi ha definito Agliana "un esempio di sviluppo e crescita giovanile". Guarini ha espresso soddisfazione per il connubio con la palla a spicchi, facendo un grosso in bocca al lupo a giocatori e allenatore, il vice presidente Romano Domini ha sottolineato: "da sempre cerchiamo di creare un ambiente sano per i ragazzi, in modo da farli crescere e divertire: lo sport crea e forma gli uomini del futuro".

Gianluca Barni

