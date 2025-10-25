Agnoletti ha la Medicina giusta: "Puntiamo ancora al grande salto"

C’è tanto di mentale dietro alle ambizioni della Virtus Medicina di coach Alessio Agnoletti, subentrato in estate a ‘Bidi’ Bettazzi dopo la cavalcata della passata stagione. Stagione conclusasi in finale contro il Cmo Ozzano, poi promosso in B Interregionale (salvo poi lasciar posto ai New Flying Balls). Il nuovo corso giallonero, che in avvio di serie C ha visto 4 vittorie su 4, è quello di una squadra che punta al salto di categoria, che per essere realizzato necessita tanto di canestri quanto di coesione e parità di idee. Come per l’appunto racconta il tecnico classe 1983, che stasera alle 21 guiderà i suoi nella sfida casalinga contro Scandiano.

Coach, che inizio è stato? "Non mi aspettavo un 4 su 4. C’era la curiosità di vedere a che punto eravamo come alchimia e i segnali sono stati positivi. Nelle ultime partite c’è stato un po’ di rilassamento e forse a livello inconscio c’era appagamento, ma adesso iniziano le partite che contano e vogliamo farci trovare pronti, pur dovendo fronteggiare qualche normale acciacco".

Quale obiettivo si è dato il club? "Quello di vincere il campionato, poi ovviamente ci sono mille fattori che possono incidere, dagli infortuni allo stato di forma ad aprile e maggio. Ma la squadra è stata allestita per reggere sul lungo periodo".

Che squadra avete allestito? "Di fatto è quasi la stessa rosa che aveva fatto la finale playoff, non c’era da stravolgere granché. Ci siamo accordati sulle conferme, prima di potenziare con qualche innesto di assoluto valore come Francesco Magagnoli e Alessandro Alberti".

Perdendo però Nunzio Corcelli. "Nella sfortuna del suo infortunio al Torneo dei Giardini Margherita siamo comunque stati fortunati che sia avvenuto a luglio e il mercato ci ha dato la possibilità di inserire un innesto di assoluto livello".

Come sta la squadra? "Molto bene. Certo, ci sono cose da migliorare, ma c’è dialogo continuo. Un allenatore deve saper ascoltare e correggersi nel suo modo di proporre pallacanestro, fermi restando i suoi principi. Credo non si debba arrivare a imporre il proprio credo: ascoltare e integrare, questo è quel che penso. Sono il primo a chiedere alla squadra come si senta".

A Forlimpopoli ha allenato Rodolfo Rombaldoni. Com’è stato? "Fa effetto vedere l’umiltà di uno che ha vinto scudetti, un argento olimpico e giocato l’Eurolega. Non era venuto a vivacchiare, ci dava. Diciamo che non è scontato che uno di serie A scenda di categoria con una mentalità così".

I senatori Morara, Iattoni, Masrè e Magagnoli possono essere considerati i suoi Rombaldoni attuali? "Assolutamente sì, hanno leadership e la stessa professionalità. Sono esperti, disponibili e ragazzi super che danno una grossa mano. C’è dialogo".