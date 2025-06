AI GIARDINI. Playground, stasera c’è Matilde Villa

Dopo la prima serata di pausa, torna questa sera dalle 20 ai Gardens il 43° Castel Guelfo The Style Outlets Walter Bussolari Playground, con un tris di gare tutte al femminile dell’8° Trofeo Emil Banca Pink, a chiudere la fase a gironi e a regalare i primi verdetti definitivi, tra play-in, eliminazioni e squadre che voleranno alle semifinali, in programma per martedì (alle 20.15 e alle 22). Mentre la finale, sempre in settimana, è fissata per giovedì alle 22.

Tra una gara e l’altra, la premiazione di Matilde Villa, la promessa del basket femminile azzurro in questi giorni a Bologna a seguito delle compagne, anche se non da protagonista sul campo, a causa della rottura del crociato rimediata il mese scorso nelle amichevoli di avvicinamento all’Europeo.

Prima e dopo, sarà battaglia sul campo dei miracoli: alle 20 con Matteiplast Alice BackDoor-Ageom, alle 21.15 Bsl Senior-Sassolone e alle 22-30 Campas ZonePlus Ricap-Mazzini Service. Lunedì, invece, dalle 20.15 si ripartirà con il torneo maschile.

g.p.