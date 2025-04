Aics Forlì batte Audace Bombers 94-87 e conquista la salvezza matematica

Fondamentale successo per l’Aics Forlì che batte 94-87 (parziali 20-16; 45-40; 70-62) gli Audace Bombers e conquista così la salvezza matematica con due giornate di anticipo. Fin dall’avvio, i ragazzi di coach Di Lorenzo sono riusciti a trovare una buona continuità in attacco, trascinati dall’ottima serata di Nicola Gardini e del solito Alessandro Pinza, portandosi avanti nel punteggio.

Per tutto il primo tempo, nonostante le alte percentuali, i bolognesi sono rimasti in scia, aggrappandosi al proprio quintetto: sono stati ben sei i giocatori in doppia cifra alla fine, con Gandolfi top scorer a quota 18 punti. Dopo la pausa lunga, però, è arrivata la decisiva spallata: ancora Gardini e le scorribande di Gasperini hanno scavato un solco che gli ospiti non sono più riusciti a colmare, mettendo così in cassaforte la vittoria che per l’Aics vale la salvezza nella stagione da neopromossa. Risultato meritato dopo che i ragazzi di coach Giampaolo Di Lorenzo avevano addirittura sfiorato la Poule Promozione all’ultima giornata della regular season.

Tabellino: Gasperini 14, Gori 4, Adamo 5, Zammarchi 2, Corzani 7, Pinza 19, Bessan 9, Ravaioli 3, Gardini J., Gardini N. 26, Spisni 5. All.: Di Lorenzo.