Aics Forlì chiude in bellezza: vittoria contro Veni San Pietro e salvezza in DR1

Termina con un successo la stagione dell’Aics Forlì che, battendo 79-73 (27-24; 38-35; 61-52) la Veni San Pietro in Casale, chiude al primo posto la Poule Retrocessione del campionato di Divisione Regionale 1, grazie a un finale in crescendo e, nel dettaglio, a tre vittorie consecutive.

Certi ormai della salvezza, sin dall’avvio i forlivesi tengono ampie le rotazioni, ma restano sempre avanti, trascinati da un Gardini in stato di grazia (36 punti alla fine). Gli emiliani per tutto il primo tempo cercano di restare in scia, grazie alle iniziative di Betti e di Ferraro. È dopo la pausa lunga, che Forlì prova a dare la spallata, guidata da un volitivo Gori, portandosi avanti anche in doppia cifra. Gli ospiti, però, danno battaglia, rientrano e fino alla fine ci provano, ma ai ragazzi di coach Giampaolo Di Lorenzo (foto a fianco) non tremano le mani: così arriva una vittoria che suggella una tutto sommato positiva stagione da neopromossa nel campionato di DR1.

Aics Forlì: Gasperini ne, Gori 7, Mistral ne, Adamo 2, Zammarchi, Corzani 12, Pinza 15, Bessan 2, Gardini J. 5, Gardini N. 36, Spisni ne. All. Di Lorenzo.

v. r.