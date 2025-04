Aics sconfitta in volata da Correggio: salvezza appesa a un filo

Arriva una sanguinosa e beffarda sconfitta per l’Aics che, cadendo in volata per 86-87 (23-23; 41-48; 65-64) contro Correggio, perde l’occasione di avvicinare la salvezza, trasformando anzi la sfida di sabato contro l’Audace Bologna in una gara da dentro o fuori. Peccato perché i padroni di casa erano partiti bene, senza però mai riuscire a staccare gli emiliani che nel secondo quarto, con un ispirato Manicardi (26 alla fine), volavano via nel punteggio, arrivando sul +7 all’intervallo. Dopo la pausa lunga, però, arriva la reazione dei forlivesi che, con Pinza e Nicola Gardini riescono a rimettere il naso avanti, prima di un ultimo quarto di equilibrio: il gioco da tre punti di Gasperini dà il +2 all’Aics a 5” dal gong, ma sul rovesciamento di fronte arriva la tripla di Saccone che chiude la contesa, condannando Forlì ad un finale di campionato con il fiato sospeso.

Tabellino: Gasperini 12, Adamo 5, Zammarchi, Corzani 4, Pinza 20, Bessan 6, Ravaioli 10, Gardini J., Gardini N. 22, Righi, Spisni 7. All.: Di Lorenzo.