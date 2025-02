Al PalaCarrara (18) è caccia alla terza vittoria consecutiva. La T Tecnica Gema ha sempre il dubbio Chiarini

Infortuni, mercato, e un campionato che non accenna a rallentare i suoi ritmi frenetici. In casa La T Tecnica Gema sono tante le questioni sul tavolo, a partire dall’infortunio di Mateo Chiarini, per il quale dagli ambienti rossoblù filtra ottimismo ma che nel frattempo non è ancora del tutto risolto: la guardia argentina è ancora in dubbio, negli ultimi giorni si è allenata a parte e rischia di non essere a disposizione per la terza partita consecutiva. "Mateo è alle prese con un’infiammazione al ginocchio – esordisce il direttore sportivo dei termali Guido Meini –. Il nostro staff medico sta monitorando la situazione costantemente, passo dopo passo, per riaverlo quanto prima in campo. Siamo fiduciosi che questo avvenga a breve, nel frattempo la squadra è riuscita a sopperire alla sua assenza vincendo le ultime due partite, anche se sul piano del gioco non stiamo affrontando un momento particolarmente brillante".

C’è da dire che con Chiarini La T Gema non è stata fortunatissima dal punto di vista dei guai fisici: la scelta della dirigenza montecatinese di puntare forte sul ’Jefecito’ in estate è stata anche dettata dall’affidabilità dimostrata l’anno scorso dal nativo di Còrdoba, che a Livorno fra Supercoppa, regular season e playoff solo in un’occasione non ha marcato presenza (ironia della sorte proprio contro Gema), mentre quest’anno le gare saltate sono già sette, otto nel caso in cui questo pomeriggio al PalaCarrara contro Sant’Antimo (palla a due alle 18) la guardia albiceleste dovesse dare ancora una volta forfait. Per questo il club di Alessandro Lulli rimane costantemente vigile sul mercato per rimpolpare ulteriormente il pacchetto esterni: "L’intenzione è quella di provare a dare una mano a questo gruppo, di cui siamo molto contenti – rivela Meini – Non abbiamo però approfondito alcun discorso, se ci sarà un innesto dovrà essere migliorativo, non compreremo tanto per comprare".

Il tempo utile però ora inizia a stringere: la deadline ai trasferimenti è fissata per il 28 febbraio e un’altra settimana da tre impegni di campionato non agevola i colloqui fra le varie società. C’è da pensare al campo e nello specifico ad una squadra, la PSA, capace di vincere 5 delle ultime 6 gare: "È una squadra interessante, reduce da un momento molto positivo e che che verrà da noi per fare bene e metterci in difficoltà – analizza il ds termale –. Dal nostro punto di vista servirà alzare il livello per vincere un’altra sfida chiave e confermarci nella buonissima posizione di classifica prima di un’altra gara complicata a Chiusi".

Filippo Palazzoni