Al Palafiera col biglietto nominale. Tempi più lunghi alle casse e all’ingresso

Il biglietto nominale fa il proprio ingresso anche nel mondo della pallacanestro. Le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane hanno trovato conferma nel protocollo d’intesa che la federazione (Fip) e le leghe (Lnp e Lba) hanno siglato con l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Dal campionato 2025/26, dunque, chi assisterà a partite di serie A, A2 e B avrà l’obbligo di munirsi di un biglietto nominale per poter accedere al palasport. Una regolamentazione che, di fatto, porta così le prime tre serie nazionali ad uniformarsi al mondo del calcio.

Cosa cambia, dunque, nella sostanza per i tifosi? Naturalmente, al momento dell’acquisto del tagliando d’accesso, dovranno presentarsi muniti di documento d’identità in corso di validità, al fine di riconoscere il richiedente. I dati personali saranno poi infatti riportati nel biglietto. E il documento andrà poi esibito anche all’ingresso dell’impianto il giorno della partita, per l’effettiva verifica. Tutto ciò comporterà inevitabilmente un allungamento dei tempi di emissione e la conseguente formazione di code, in particolar modo in biglietteria subito prima della palla a due. La Pallacanestro 2.015 consiglia, perciò, ai propri tifosi di acquistare il biglietto per la singola partita durante la settimana. O di abbonarsi.

A tal proposito, vista la tempistica con la quale è stata comunicata la disposizione dei biglietti nominali, con la campagna abbonamenti in pieno svolgimento, il club di viale Corridoni ha deciso di prorogare di un’ulteriore settimana il diritto di prelazione per i vecchi abbonati. Il termine era inizialmente scaduto a fine luglio. Dunque, per chi ancora non lo avesse fatto, sarà possibile esercitare il proprio diritto di prelazione nella finestra che va da lunedì 18 a domenica 24 agosto. In questo modo, si potrà ottenere lo stesso posto occupato nello scorso campionato.

Per poter rinnovare il proprio abbonamento, la sede del club in viale Corridoni 10 è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, martedì e giovedì dalle 17 alle 20. Sarà possibile procedere all’acquisto anche presso Edicola Bartolucci (via Seganti 3/A), La Caffetteria (via Ravegnana 146/A) e tutti i Punti Snai. È poi attiva anche la vendita online su pallacanestroforli.vivaticket.it (con successivo ritiro in sede della tessera), ma solo ed esclusivamente per i rinnovi a tariffa intera.

Simone Casadei