Al Palafiera è come un derby tra ex. Penna e Gazzotti contro Johnson

Una sfida delicata e importante, per i biancorossi. Dopo lo scivolone di Cividale, Cinciarini e compagni sono chiamati ad una pronta reazione contro Verona, per difendere il secondo posto dagli assalti delle inseguitrici e per provare fino in fondo a evitare Trapani nella fase a orologio conquistando la prima piazza. L’avversario di giornata, però, è una formazione forte e profonda, costruita in estate con la chiara ambizione di tentare il salto di categoria.

Finora i gialloblù allenati da coach Alessandro Ramagli stanno disputando una stagione leggermente sottotono, contrassegnata da grandi acuti (nette vittorie nel girone d’andata su Forlì e Trieste, blitz al PalaDozza) e tonfi sorprendenti (i ko a Piacenza e in casa contro Cento e Nardò, tutti per 3 punti o meno). Un percorso praticamente opposto a quello dell’Unieuro, che prima di cadere a Cividale una settimana fa non aveva mai perso contro squadre della seconda metà della classifica, con una regolarità invidiabile e, invece, qualche difficoltà nei big match in trasferta, come dimostrò a novembre proprio la trasferta nella città dell’Arena.

Condizionata da alcuni problemi fisici, la Tezenis si è trovata a inseguire fin dall’inizio il gruppo di testa. Eppure, attenzione: la coppia Usa è di alto livello. Gabe Devoe è una guardia di lunga esperienza europea (passato anche con Piacenza come miglior marcatore del girone Verde), che sta confermando il suo valore viaggiando ad oltre 16 punti (col 41% da tre) e 3 assist di media, mentre Kamari Murphy porta alla causa fisicità e grande solidità, con i suoi 13 punti e 8 rimbalzi a gara.

Oltre agli Usa, poi, Verona ha puntato forte su un pacchetto di italiani di valore assoluto: oltre agli ex forlivesi Giulio Gazzotti e Lorenzo Penna (9 punti e 4 assist a gara in 26’), ci sono il lungo Ethan Esposito (12+7), l’ex canturino Francesco Stefanelli (10 punti a gara, miglior liberista del girone con il 94%), il giovane Liam Udom (anche lui realizza oltre 8 punti a partita), a cui si aggiunge Nemanja Gajic, esterno serbo di formazione italiana. In infermeria, invece, ci sono due pedine importanti come Federico Massone – che in estate piaceva anche all’Unieuro – e Vittorio Bartoli. Sarà invece disponibile suo fratello Saverio, acquistato in corsa proprio per andare a rimpolpare le rotazioni degli esterni.

Numeri alla mano, la Tezenis è una squadra solida, che spicca per la sua efficacia soprattutto nella metà campo difensiva, dove concede pochissimo agli avversari, brillando soprattutto per palle recuperate (più di 7 a gara) e per il basso numero di tiri aperti e assist concessi alle formazioni avversarie.

Contro una formazione così solida, servirà un match applicato ed intenso ai biancorossi, che punteranno forte anche sul desiderio di fare bene di Xavier Johnson, che, oltre ai due neo-veronesi, è l’altro importante ex della contesa: il lungo americano fu protagonista nelle ultime due stagioni scaligere, prima con la scalata in serie A nel 2022 e poi della retrocessione. Vincere per Forlì sarebbe quasi decisivo: significherebbe allontanare Verona, ritrovare il giusto ritmo e rilanciarsi, in vista del rush finale che definirà la classifica che determinerà la qualificazione alla Coppa Italia e i prossimi accoppiamenti della fase ad orologio.

Valerio Rustignoli