Al PalaRadi. Cremona da favola. Prende lo scalpo della Virtus Bologna

Una meravigliosa Vanoli Cremona conquista contro la Virtus Bologna il terzo successo della sua stagione regalando al Palaradi una notte di gloria che mancava, a questi livelli, dai tempi di Meo Sacchetti e dalla Coppa Italia 2019. Un match magistrale quello della squadra di Demis Cavina, che costruisce il +21 contro una squadra in debito d’ossigeno dopo il doppio turno di EuroLeague, difendendosi con le unghie e con i denti quando un avversario tecnicamente superiore torna sotto in un lampo. Perchè in pochi minuti una festa di basket cremonese cambia colore: dal +21 che segue la tripla di McCullough in chiusura di terzo quarto, alla sassaiola firmata Belinelli-Abass che trascina i bolognesi sino al -7. Qui l’energia di Golden è l’innesco con un canestro e fallo, le tre triple di Lacey il risultato che cancella gli ultimi fantasmi per il +15 che lascia gli ospiti senza segnare per oltre due minuti. Vince la Vanoli, domina contro una grande di EuroLeague un Grant Golden da 22 punti, lascia il segno il devastante Lacey del finale che chiude con 14.

VANOLI CREMONA-VIRTUS BOLOGNA 93-83 (21-23, 25-14, 25-15, 22-31). A.L.G.