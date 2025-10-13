Al PalaTagliate serata da dodici uomini a referto. La Fabo riabbraccia Mastrangelo e fa festa. Fidenza stritolata da un attacco cinque stelle

Fabo

107

Foppiani

72

FABO MONTECATINI: Rossi 9, Mastrangelo 12, Aukstikalnis 14, Chinellato 10, Giombini 9; Dell’Uomo 15, Sgobba 12, Natali 7, Ricci 5, Kamate 2, Pascarella 7, Antonelli 5, Kamate 2. All. Barsotti.

FOPPIANI FIDENZA: Ghidini, Caporaso 5, Mantynen 16, Placinschi 5, Martini 2; Mane 18, Carnevale 9, Scardoni 8, Scattolin 6, Pezzani 3, Ligabue, Stuerdo. All. Bizzozi.

Arbitri: Bartolini, Rinaldi e Corso.

Parziali: 30-16, 51-37, 78-56

LUCCA

La Fabo sfoga sulla malcapitata Fulgor Fidenza la sua sete di vendetta dopo il doloroso ko di Treviglio: Natali e compagni mettono in ghiaccio la vittoria in 25 minuti e spiccioli, poi esagerano scollinando quota 100 punti per la prima volta in stagione (e sesta volta nei 4 anni e mezzo di storia rossoblù).

La cronaca. Dopo quasi un anno Nicola Mastrangelo torna a far capolino in uno starting five targato Fabo. È questa la prima grande notizia di una sfida che prende subito una piega favorevole agli aironi: l’esterno ferrarese mette lo zampino anche nel successivo parzialone di 14-0 con cui la squadra di coach Barsotti prova a indirizzare il match su binari a lei più congeniali (16-2). Ricci e Sgobba suggellano un primo quarto da 30 punti che la dice lunga. Dell’Uomo e Mastrangelo colpisono dalla lunga e nel secondo quarto gli Herons tengono sempre un’ampia doppia cifra di vantaggio. I ragazzi di coach Bizzozi hanno però un grande merito: non si scompongono di fronte a niente e continuano a giocare la loro pallacanestro senza guardare il tabellone, dal 44-26 risalgono fino al -12 grazie a due triple piuttosto estemporanee di Carnevale prima e Caporaso poi. Il tira e molla si reitera fino al crepuscolo del primo tempo: Giombini fa girare la Fabo a quota 50 punti segnati dopo nemmeno 18 minuti di gioco (51-34), Scardoni raccoglie un pallone dalla spazzatura e timbra due punti che permettono agli ospiti di mitigare a 14 lunghezze il passivo.

Montecatini continua a macinare gioco e il gap si amplia ancora di più nel terzo periodo, anche perché Fidenza non riesce a costruire tiri aperti. Una magia di Aukstikalnis e altre due triple in rapida successione di Dell’Uomo fanno sì che il garbage time inizi già prima del quarto periodo, in cui il proscenio se lo prende l’under 17 Pascarella, autore di ben 7 punti che fanno lievitare il margine fino al 107-72 finale.

Filippo Palazzoni