Al playground del palavincini. Basket e solidarietà con la quarta edizione del torneo "Ridi Robbe»

L’esplosione dell’estate non ferma la Roberto Fera-legacy. Questo pomeriggio a partire dalle ore 16 nel playground esterno al PalaVinci, intitolato proprio alla memoria del ragazzo di Montecatini prematuramente scomparso nel 2017, ventiquattro fra giocatori e giocatrici, suddivisi in otto squadre, sfideranno il caldo per dare vita al torneo di basket 3 contro 3 "Ridi Robbe", organizzato dall’omonima associazione e giunto alla quarta edizione. Fra i partecipanti anche nomi illustri del basket italiano come Lorenzo D’Ercole, Nicola Natali, capitano della Fabo Herons Montecatini, il suo compagno di squadra Giorgio Sgobba e Nicola Mei, per una rassegna che propone un livello tecnico e agonistico ogni anno sempre più alto, oltre a mantenere vivo il suo scopo originario, ovvero ricordare Roberto attraverso quella che era la sua più grande passione. L’intero ricavato della manifestazione, fra quote di iscrizione degli atleti, vendita del merchandising e offerte libere, sarà come ogni anno devoluto a beneficio di un progetto ancora da individuare. Con i proventi dell’edizione 2024 è stato acquistato e donato al Comune di Montecatini un defibrillatore semiautomatico, installato poi nello stesso playground "Roberto Fera".

fil.pal.