Al Whitty trionfa la squadra di Moreno

Il Gruppo Erotico si aggiudica l’edizione 2025 del Whitty Summer Basket. L’esperienza della squadra di coach Folchi ha avuto la meglio sulla gioventù di Dinelli Sound. Grande cornice di pubblico per la finale del WSB 2025, con quasi 500 persone che si sono alternate ai tavoli per cenare a bordo campo e circa 1500 spettatori assiepati attorno al campo allestito all’esterno della Baltur Arena.

Parte subito forte il Gruppo Erotico, che segna a ripetizione con percentuali stellari dall’arco dei 6,75 coi vari Moreno, Montanari e Albertini: 20-11 al 5’, con Dinelli che fatica a contenere le folate offensive degli avversari. Il primo quarto si chiude con un punteggio inusualmente alto, 33-25 per Moreno e soci.

Anche nel secondo quarto continuano le percentuali stratosferiche della squadra di coach Folchi, soprattutto da 3 punti. DinelliSound scivola anche a -11. Caselli, Yarbanga e Tatu Ebeling non mollano e la squadra di coach Spettoli rosicchia punto su punto. Si va all’intervallo con il Gruppo Erotico a +2, 49-47.

Per Yarbanga già 15 punti a referto, 13 quelli messi a segno da Tatu Ebeling.

Emozionante ed avvincente la ripresa, con Dinelli che impatta e mette la freccia andando sul +4. Il canestro di Biasco sulla sirena del terzo quarto è il preludio alla volata finale, sul 67-66.

Le due squadre procedono a braccetto alternandosi al comando fino al 35’. Mossa decisiva di coach Folchi, che negli ultimi minuti di gioco schiera una zona indigesta per Dinellisound. Parziale di 9-0 per il Gruppo Erotico, che si porta avanti 80-73 a meno di 2 minuti dal termine, Tatu Ebeling segna il canestro del - 2 a 20 secondi dalla sirena finale, ma sul fallo sistematico dei gialli Montanari e Tabellini (7 punti nell’ultimo quarto) non tremano dalla lunetta. Finisce 85-80 per il Gruppo Erotico, che può festeggiare il successo al WSB alla sua prima partecipazione. Onore al merito a DinelliSound, che con un roster pieno di giocatori under 20, arriva ancora una volta in finale.

Questi i premi dell’edizione 2025 del WSB:

MVP: Tabellini (Gruppo Erotico)

Miglior coach: Folchi (Gruppo Erotico)

Miglior giovane: Yarbanga (DinelliSound).

Si chiude un’edizione da record con oltre 1000 persone sempre presenti durante le 8 serate del torneo con picchi di quasi 2000, a testimonianza che gli enormi sforzi profusi dall’organizzazione e dai volontari che la affiancano vengono ripagati da una presenza di pubblico sempre crescente.

Questo il tabellino della finale.

GRUPPO EROTICO: Biasco 18, Tabellini 16, Trinca 7, Diaco N.E. Montanari 14, Moreno 11, Shuli N. E. Albertini 16.Allenatore Gianluca Folchi

DINELLISOUND: Susanni 7, Caselli 10, Farina 2, B. Ebeling, Grazzi 4, Ferrari N. E. Yarbanga 27, Bertoncin 9, M. Ebeling 21.Allenatore Fabio Spettoli