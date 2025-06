Alberto Matassini nuovo allenatore della Halley Thunder Matelica in serie A2 femminile

Alberto Matassini è il nuovo allenatore della Halley Thunder Matelica per il prossimo campionato di serie A2 femminile di basket. Originario di Porto Recanati, classe 1988, già allenatore di Ancona e Civitanova, coach Matassini torna ad allenare nella propria regione dopo otto anni trascorsi tra Battipaglia (A1), Udine (A2), San Giovanni Valdarno (dove ha conquistato la promozione in A1 nel 2022) e nelle ultime due stagioni a Treviso (A2). Un totale di oltre 250 partite già all’attivo fra A1 e A2 ad appena trentasette anni. E proprio alla guida della squadra di Treviso, la settimana scorsa, ha sfiorato la promozione in A1, cedendo solo in gara3 (al "supplementare") alla Logiman Broni. Matassini prende in mano la Halley Thunder in quella che sarà la quinta stagione consecutiva in A2 del club biancoblu, dopo il biennio iniziale gestito da Orazio Cutugno e le ultime due stagioni guidate da Domenico Sorgentone. "Matassini – dice il presidente Euro Gatti – è una persona che stimiamo molto, un tecnico che conosce bene il mondo del basket femminile. Qui ha già ottenuto brillanti risultati ed è il tecnico ideale per proseguire il percorso di crescita della Thunder".

"Sono veramente contento di tornare ad allenare nelle Marche – spiega coach Matassini – e soprattutto in una società che si sta dimostrando costante e continua nella sua crescita. È un grande stimolo per me avere come obiettivo quello di migliorare i risultati già buoni ottenuti finora dalla Thunder. Cercherò di portare in dote l’esperienza e la mentalità acquisite durante il mio percorso professionale, per costruire qualcosa di importante a Matelica. Ho in mente una squadra che possa sfruttare il talento delle esterne, che abbia una dimensione a tutto campo, con lunghe rapide che sappiano sia correre sia avere una presenza interna".

m. g.