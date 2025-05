Alessandro Bolognesi nel mirino di Sassari per il ruolo di general manager

C’è una chiamata dalla serie superiore per Alessandro Bolognesi. Il direttore tecnico di Rinascita Basket Rimini è nelle mire di Sassari, che sta cercando un general manager dopo l’addio di una figura storica come quella di Federico Pasquini, al timone dirigenziale della Dinamo negli ultimi 14 anni. Bolognesi, che è arrivato all’inizio della scorsa estate nella famiglia Rbr, in questa stagione ha lavorato, assieme al resto del gruppo dirigenziale, per costruire una squadra che poi ha volato per mesi, piazzandosi seconda in regular season.

Un risultato che lo ha portato a vincere il premio ‘Pierfrancesco Betti’, assegnato al miglior dirigente delle squadre finaliste di Coppa Italia Lnp (nel 2024 vinse Pasquali di Forlì). Per Bolognesi, classe ’88 che ha iniziato la carriera dirigenziale a Montegranaro e che poi è stato a Napoli dal 2020 al 2023 (anche in A), sarebbe una nuova opportunità in una squadra che sta già programmando molto concretamente la prossima stagione, visto che la regular season è terminata e non parteciperà ai playoff. L’interessamento di Sassari è forte, sul piatto ci sarebbe un triennale. Bolognesi ha un contratto con Rbr anche per la prossima stagione, ma l’argomento rimane caldissimo per un basket mercato che è già partito.