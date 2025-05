Alessandro Bolognesi rifiuta Sassari: resta direttore tecnico di RivieraBanca

Prima della vittoria in gara5 con Brindisi che ha portato RivieraBanca a qualificarsi alla semifinale playoff, è arrivata un’altra buona notizia che consente alla Rinascita di rimanere nella stessa strutturazione dirigenziale di adesso. Il direttore tecnico Alessandro Bolognesi (nella foto), infatti, ha rifiutato la proposta di ingaggio di Sassari, un triennale che lo avrebbe riportato a operare in Serie A dopo la parentesi a Napoli. La squadra sarda sta cercando una figura dirigenziale di spicco dopo il divorzio con Federico Pasquini, che era stato legato alla Dinamo per quasi 15 anni. La dirigenza sarda era andata subito su un profilo giovane e di valore come quello di Bolognesi, quest’anno vincitore della settima edizione del premio ‘Pierfrancesco Betti’ per la Serie A2 Old Wild West, un riconoscimento assegnato dalla Lega Nazionale Pallacanestro tra i dirigenti finalisti della Coppa Italia Lnp. L’offerta a Bolognesi è stata consistente, in particolare per quanto riguarda la durata, un triennale. Il direttore tecnico biancorosso, però, dopo una riflessione di qualche giorno, ha rifiutato, dando la priorità a Rimini per il suo attuale impiego come direttore tecnico di Rbr.