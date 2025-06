Alessia Cabrini confermata alla Halley Thunder per la quarta stagione in A2

Alessia Cabrini resta alla Halley Thunder in A2, sarà la quarta stagione di fila a Matelica. "Sono molto contenta di restare – ha detto la giocatrice – perché è bello e motivante far parte di un gruppo e di una società con grandi obiettivi. Proveremo anche nel prossimo campionato a fare un passo in più rispetto alla scorsa stagione, con la spinta del pubblico che sta crescendo insieme a noi ogni stagione di più".

Guardia-ala, classe 1996, 178 centimetri, originaria di Bordighera, Cabrini nei tre precedenti campionati con la Thunder, ha disputato 87 partite segnando 620 punti e dimostrando di essere una componente rilevante della squadra. Nell’ultima annata ha fatto registrare 9,6 punti e 4,2 rimbalzi, a conferma del fatto che sta trovando una buona dimensione in questo periodo di piena maturità cestistica della carriera.

In precedenza aveva giocato con Umbertide (A1 e A2), Bologna (A1 e A2), Alpo (A2), Torino (A1) e Firenze (A2). "Per noi è una conferma importante – sottolinea il coach Alberto Matassini – perché Alessia, oltre a essere una delle giocatrici più esperte del roster, garantirà continuità al lavoro che ha già portato buoni risultati alla Thunder e dal quale vogliamo ripartire per provare a migliorarci. Sarà una certezza sul campo per me e per le compagne, nonché un esempio per le più giovani".

Soddisfatto anche il presidente della società Euro Gatti: "Alessia è una bravissima ragazza oltre a essere un’eccellente giocatrice: professionista, seria, impegnata. Tutte qualità che ci hanno convinto ad andare avanti insieme". La conferma di Alessia Cabrini fa seguito a quella di Benedetta Gramaccioni e all’arrivo di Chiara Bacchini.

