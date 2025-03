Alla sirena è 84-97. Brescia padrona anche a Pistoia. Vetta confermata

La Pallacanestro Brescia domina a Pistoia e si regala una domenica in vetta solitaria alla LBA. Si giocherà oggi lo scontro al vertice tra Trento e Virtus Bologna, quindi solo una terrà il passo degli uomini di Peppe Poeta, già campioni d’inverno. Gli uomini del Cidneo mandano a referto l’ennesima grande prestazione di Miro Bilan, centro croato che stravince il confronto con ogni avversario. Per lui è addirittura tripla doppia sfiorata: 20 punti, 17 rimbalzi e 8 assist. Al suo fianco, oltre ai 21 punti di Demetre Rivers, ci sono i 19 di Amedeo Della Valle, che scollina quota 4mila nella massima serie. Un altro traguardo nella carriera di chi è stato mvp del campionato e delle Final Eight di Coppa Italia. Gara, come detto, senza storia. Pistoia viene da una settimana drammatica, che ha portato anche al cambio presidenziale, ma il fuggi fuggi di giocatori di fine febbraio è stato arrestato, come dimostra la buona prestazione di Forrest. Brescia è già a +14 a fine primo quarto, e non ha ostacoli nonostante i 30 di Maurice Kemp.

PISTOIA -PALLACANESTRO BRESCIA 84-97 (12-26, 26-20, 24-28, 22-23).

Alessandro Luigi Maggi